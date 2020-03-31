Бизнесу сейчас, и правда, приходится непросто. Мы прошлись по нескольким закрытым теперь ресторанам и поговорили с владельцами, что они думают о своём будущем. Люди хватаются за голову.

Ранее власти федерального и регионального уровня призывали людей отказаться от посещения людных мест, а по возможности и вовсе оставаться дома из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Также были введены карантинные меры — закрыли торговые центры, кафе, парикмахерские и другие заведения, сократили автобусное и железнодорожное сообщение, а также приостановили работу всех учебных заведений.



По последним данным, в Ярославской области находятся три человека, у которых официально подтверждено заболевание коронавирусом. Два пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ.



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