Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал у себя в соцсетях пост о поддержке бизнеса в «коронавирусных» условиях.
— Подготовлен региональный закон об отсрочке и рассрочке выплат по налогам на имущество, транспортного налога, пеней и штрафов. Скоро внесу его на рассмотрение областной думы. Послабления коснутся в первую очередь организаций и индивидуальных предпринимателей из досуговой сферы — турфирм, театров, музеев, фитнес-центров, гостиниц, кафе и ресторанов, а также тех, кто занимается допобразованием, бытовыми услугами, автомобильными пассажирскими перевозками. Они сильнее других пострадали от ограничения контактов. Платежи могут быть отсрочены до 1 июля. Если и это окажется сложным — можно погасить их равными долями до конца года. Важное условие! Доход предприятия от перечисленных видов деятельности должен быть не менее 70%! Мы понимаем, что если сегодня не бросить малым и средним предприятиям спасательный круг — завтра будем спасать весь корабль.
Бизнесу сейчас, и правда, приходится непросто. Мы прошлись по нескольким закрытым теперь ресторанам и поговорили с владельцами, что они думают о своём будущем. Люди хватаются за голову.
Ранее власти федерального и регионального уровня призывали людей отказаться от посещения людных мест, а по возможности и вовсе оставаться дома из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Также были введены карантинные меры — закрыли торговые центры, кафе, парикмахерские и другие заведения, сократили автобусное и железнодорожное сообщение, а также приостановили работу всех учебных заведений.
По последним данным, в Ярославской области находятся три человека, у которых официально подтверждено заболевание коронавирусом. Два пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ.
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