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Пенсионный фонд в Ярославле срочно закупает маски-самоспасатели

Они нужны для эвакуации и защиты органов зрения и дыхания

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Маски усиленной защиты закупает управление Пенсионного фонда в Ярославле

Маски усиленной защиты закупает управление Пенсионного фонда в Ярославле

Необычную закупку объявило управление Пенсионного фонда России в Ярославле. В срочном порядке до 1 апреля они ищут поставщика масок-самоспасателей. На это готовы потратить 922,454 тысячи рублей.

— Поставка в течение семи рабочих дней со дня заключения контракта, — подчёркивается срочность в документации на портале Госзакупок.

Как описывает заказ Пенсионный фонд: самоспасатели фильтрующие предназначены для защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов головы от воздействия токсичных продуктов горения (монооксида углерода, акролеина, водорода цианида, водорода хлорида и других газов) и паров опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других ЧС техногенного характера.

Купить таких масок планируют 368 штук. В ней можно находиться до часа при эвакуации во время пожара и до получаса — при эвакуации из аварийной зоны на промышленных предприятиях.

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Пенсионный фонд
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