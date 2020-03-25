Пенсионный фонд в Ярославле срочно закупает маски-самоспасатели

Необычную закупку объявило управление Пенсионного фонда России в Ярославле. В срочном порядке до 1 апреля они ищут поставщика масок-самоспасателей. На это готовы потратить 922,454 тысячи рублей.

— Поставка в течение семи рабочих дней со дня заключения контракта, — подчёркивается срочность в документации на портале Госзакупок.

Как описывает заказ Пенсионный фонд: самоспасатели фильтрующие предназначены для защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов головы от воздействия токсичных продуктов горения (монооксида углерода, акролеина, водорода цианида, водорода хлорида и других газов) и паров опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других ЧС техногенного характера.