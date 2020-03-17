18 марта среда
СЕЙЧАС +1°С
usd 73.89
eur 82.31
Тема дня Первый заражённый коронавирусом в Ярославле
СЕЙЧАС +1°С
usd 73.89
eur 82.31

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

В правительстве Ярославской области создали канал с достоверной информацией о коронавирусе

Его цель — доводить правду и опровергать вымыслы о ситуации в регионе

3 037
7 Обсудить

Поделиться

В правительстве Ярославской области создали телеграм-канал с достоверной информацией о коронавирусе

В правительстве Ярославской области создали телеграм-канал с достоверной информацией о коронавирусе

В Ярославской области появился специальный телеграм-канал «Стоп! Коронавирус. Ярославская область». В нем будут публиковать все оперативные и достоверные данные о коронавирусе. Канал создан оперативным штабом регионального правительства.

— Мы создали канал, в котором будет размещаться достоверная информация по ситуации с коронавирусом. В нем же мы будем опровергать ложную информацию. Просим вас ориентироваться на официальный источник и не оперировать слухами и домыслами, — пояснили в правительстве Ярославской области.

Напомним, 17 марта в Ярославле выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией. Анализ подтвердил присутствие вируса в организме 40-летней женщины, которая недавно вернулась из Доминиканской Республики. Сейчас она и ее муж размещены в боксах инфекционной больницы. Состояние пациентки оценивают как среднетяжелое.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусправительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
17 мар 2020 в 21:02

А ссылку на канал предоставить не можем? Очень информационное и компетентное СМИ.

Гость
17 мар 2020 в 23:09

Описываете такие ситуации более подробно, на её конкретном случае опишите что было сделано не так. Ведь судя по другим источникам семья обратилась не сразу к врачам.

ваш господин
17 мар 2020 в 21:27

неплохо еще камеру онлайн поставить в кабинете губернатора , что бы народец видел как хозяин не щадя своего здоровья работает на благо рассеян 😁