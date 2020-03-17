В правительстве Ярославской области создали канал с достоверной информацией о коронавирусе

В Ярославской области появился специальный телеграм-канал «Стоп! Коронавирус. Ярославская область». В нем будут публиковать все оперативные и достоверные данные о коронавирусе. Канал создан оперативным штабом регионального правительства.



— Мы создали канал, в котором будет размещаться достоверная информация по ситуации с коронавирусом. В нем же мы будем опровергать ложную информацию. Просим вас ориентироваться на официальный источник и не оперировать слухами и домыслами, — пояснили в правительстве Ярославской области.

