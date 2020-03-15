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Ярославцев охватила коронавирусная паника: в магазинах раскупают гречку и макароны

Есть ли смысл закупать продукты?

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С полок магазинов стали сметать гречку и макароны

С полок магазинов стали сметать гречку и макароны

Жители Ярославля начали усиленно закупать продукты, а также средства гигиены — антибактериальные гели и спреи для рук. За выходные опустели прилавки с гречкой и макаронами. Вероятно, усиленная закупка товаров связана с переживаниями из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

— Наблюдения: туалетную бумагу не сметают, хотя даже по акции есть варианты. Некоторых видов тушёнки нет (средний ценовой сегмент). Антисептик есть, но в цене за неделю вырос. Люди скупают почему-то макароны. Лимоны были только оранжевые узбекские. В целом все как обычно, паники не обнаружено, — пишет в Facebook ярославец Роман Пестряков.

В соцсетях интересуются, какой антисептик для рук лучше покупать, а самые дешёвые варианты уже почти закончились.

— Никаких в аптеках нет. Спиртовые салфетки для инъекций и те вчера заканчивались, — написала Светлана Будилкова.

Есть ли смысл бежать за гречкой и макаронами? На сегодняшний день в городе не объявлено карантина, но некоторые фирмы, заводы переходят на особый режим работы, чтобы не допустить возможного распространения любых инфекций среди сотрудников. Ярославский Роспотребнадзор выпустил памятку о профилактике распространения респираторных заболеваний и рекомендовал воздерживаться от большого скопления людей.

Напомним, по данным на 10 марта, в Ярославскую область прибыло 106 человек из стран, где ситуация с коронавирусом критична. Все они находятся под наблюдением. По официальной информации, случаи заражения в регионе пока не зарегистрированы.

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китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (14)

Яков Моисеевич
15 мар 2020 в 20:32

С туалетной бумагой сложно. Ведь никто, по сути, не знает, что раньше закончится, туалетная бумага, или дерьмо. Как бы не прогадать.😉

15 мар 2020 в 20:30

Ну, куда без идиотов. Они же и доллар по 78 купили и евро по 87.

Автомаргинал
15 мар 2020 в 21:06

На дачи уже люди закупаются возможно. Это вам, типа журналистам надо из всего панику создать