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Город Китайский коронавирус

Уезжают в деревню и распускают людей из офисов: в компаниях вводят особый режим из-за коронавируса

Какие меры принимают на предприятиях в Ярославле

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Ярославские компании отказываются от совещаний и уходят работать на дом&nbsp;

Ярославские компании отказываются от совещаний и уходят работать на дом 

В Ярославской области начали принимать меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В некоторых случаях они самые серьёзные — людей распускают из офисов, а начальники уезжают в деревню. Первыми озаботились крупные компании, большие холдинги и заводы — мы собрали информацию о том, как меняется режим работы предприятий, и что делать каждому из нас.

Запрещают заграницу

IT-компании просят своих сотрудников в Ярославле отказаться от путешествий.

— Нас предупредили о том, что если мы вернулись из перечня стран — «горячих точек», то нельзя посещать офис в течение двух недель. Нужно оформлять больничный, брать отпуск или работать из дома, — рассказал сотрудник одной из компаний.

Закупают тепловизоры

На крупнейшем заводе Ярославля закупают тепловизоры, которые будут измерять температуру работников на проходных.

— Директор лично инструктирует по цехам о необходимости соблюдать меры безопасности. Часто проветриваются помещения, все заграничные командировки отменены и работникам рекомендовано не выезжать за пределы РФ, — сообщили на заводе. — Если человек чувствует недомогание накануне смены — не выходить на работу, проинформировать о состоянии.

Такие меры принимают из-за того, что это производство работает круглые сутки, и остановка завода в случае эпидемии будет иметь большие последствия.

Переходят на удалённую работу

Одними из первых решили оставить своих сотрудников дома в компании МТС.

— Мы приняли необходимые превентивные меры по защите здоровья нашей команды, клиентов и партнеров, чтобы максимально исключить риски заражения: полностью приостановили деловые поездки сотрудников за границу и рекомендуем по возможности ограничить деловые поездки по РФ, заменив их дистанционным форматом участия в мероприятиях. Некоторым офисным сотрудникам по возможности рекомендовали перейти на удаленную работу. Эти действия никак не повлияют на качество оказываемых услуг абонентам и помогут защитить здоровье команды сотрудников МТС, — прокомментировал директор МТС Алексей Сальва.

Уезжают из города

На удалённую работу планируют перейти и наши коллеги из редакции информационного агентства REGNUM в Ярославле.

— Советовать никому ничего не буду, но планирую увезти семью в деревню. Благо у детей каникулы начинаются. А там посмотрим, в конце концов, вспомню учительскую молодость и переведу на домашнее обучение. В редакции обсуждаем возможность дистанционной работы, — написал в своём телеграм-канале шеф-редактор Алексей Яковлев.

Перестали ходить на совещания

— Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами в режиме видео- или конференцсвязи, — издал распоряжение генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозёров.

Железная дорога ограничила зарубежные командировки и запасла дезинфицирующие моющие средства, установки для обеззараживания воздуха, бактерицидные лампы. На всех вокзалах готовы реагировать на пассажиров с симптомами ОРВИ, а медики будут осматривать вагоны на пути следования поезда.

Также есть информация, что университеты Ярославля отказываются от всех внеучебных событий: семинаров, встреч со школьниками, выставок и конкурсов. Пока не понятно, как это отразится на студенческой весне.

В ярославском государственном университете отменяют многие события, чтобы обезопасить студентов&nbsp;

В ярославском государственном университете отменяют многие события, чтобы обезопасить студентов 

Как защититься от инфекции

Мы сделали короткую памятку.

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китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (7)

м.Т.
15 мар 2020 в 11:41

Напишите ещё, сколько Ярославль и область закупили тестов, сколько их разослали по больницам и по каким. Придите в поликлинику, скажите, что вернулись из Италии, попросите проверить. Вот и станет понятно, как у нас все готовы предупреждать распространение такой страшной заразы, от которых которой умерло в сотни раз меньше народу, чем от гриппа, от которого к тому же привита чуть ли не половина населения.

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15 мар 2020 в 11:02

Остаток заводов тоже распустить, распустить и ГД, а то совсем распустились.

СВА
15 мар 2020 в 11:13

В воскресенье вдруг появляется новость о борьбе с вирусом на предприятиях. А Фрунзе в курсе?