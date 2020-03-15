Уезжают в деревню и распускают людей из офисов: в компаниях вводят особый режим из-за коронавируса

Ярославские компании отказываются от совещаний и уходят работать на дом Фото: Александра Савельева

В Ярославской области начали принимать меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В некоторых случаях они самые серьёзные — людей распускают из офисов, а начальники уезжают в деревню. Первыми озаботились крупные компании, большие холдинги и заводы — мы собрали информацию о том, как меняется режим работы предприятий, и что делать каждому из нас.

Запрещают заграницу IT-компании просят своих сотрудников в Ярославле отказаться от путешествий. — Нас предупредили о том, что если мы вернулись из перечня стран — «горячих точек», то нельзя посещать офис в течение двух недель. Нужно оформлять больничный, брать отпуск или работать из дома, — рассказал сотрудник одной из компаний.

Закупают тепловизоры На крупнейшем заводе Ярославля закупают тепловизоры, которые будут измерять температуру работников на проходных. — Директор лично инструктирует по цехам о необходимости соблюдать меры безопасности. Часто проветриваются помещения, все заграничные командировки отменены и работникам рекомендовано не выезжать за пределы РФ, — сообщили на заводе. — Если человек чувствует недомогание накануне смены — не выходить на работу, проинформировать о состоянии. Такие меры принимают из-за того, что это производство работает круглые сутки, и остановка завода в случае эпидемии будет иметь большие последствия. Переходят на удалённую работу Одними из первых решили оставить своих сотрудников дома в компании МТС. — Мы приняли необходимые превентивные меры по защите здоровья нашей команды, клиентов и партнеров, чтобы максимально исключить риски заражения: полностью приостановили деловые поездки сотрудников за границу и рекомендуем по возможности ограничить деловые поездки по РФ, заменив их дистанционным форматом участия в мероприятиях. Некоторым офисным сотрудникам по возможности рекомендовали перейти на удаленную работу. Эти действия никак не повлияют на качество оказываемых услуг абонентам и помогут защитить здоровье команды сотрудников МТС, — прокомментировал директор МТС Алексей Сальва.



Уезжают из города На удалённую работу планируют перейти и наши коллеги из редакции информационного агентства REGNUM в Ярославле. — Советовать никому ничего не буду, но планирую увезти семью в деревню. Благо у детей каникулы начинаются. А там посмотрим, в конце концов, вспомню учительскую молодость и переведу на домашнее обучение. В редакции обсуждаем возможность дистанционной работы, — написал в своём телеграм-канале шеф-редактор Алексей Яковлев. Перестали ходить на совещания — Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами в режиме видео- или конференцсвязи, — издал распоряжение генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозёров. Железная дорога ограничила зарубежные командировки и запасла дезинфицирующие моющие средства, установки для обеззараживания воздуха, бактерицидные лампы. На всех вокзалах готовы реагировать на пассажиров с симптомами ОРВИ, а медики будут осматривать вагоны на пути следования поезда.

Также есть информация, что университеты Ярославля отказываются от всех внеучебных событий: семинаров, встреч со школьниками, выставок и конкурсов. Пока не понятно, как это отразится на студенческой весне.

В ярославском государственном университете отменяют многие события, чтобы обезопасить студентов Фото: Анна Ёлкина

Как защититься от инфекции Мы сделали короткую памятку.

Фото: Анна Рыбакова