Танк Т-34 привезут на День Победы в Ярославль за 255 тысяч рублей

Танк Т-34 на День Победы привозили в Ярославль и в прошлом году

За доставку танка КЗЦ «Миллениум» заплатит 255 тысяч рублей. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, ответственной за транспортировку боевой машины стала ярославская фирма «Негабарит 76». Танк привезут из военной части, расположенной у деревни Алабино Наро-Фоминского района Московской области. После этого его должны увезти обратно.

В Ярославль на 9 Мая привезут танк Т-34. Легендарная машина будет участвовать в театрализованном представлении на Советской площади, посвященном 75-й годовщине Победы.

— Танк повезем на специальном трале — автомобиле с площадкой. Для такой перевозки нужно оформлять специальное разрешение. Это во многом влияет на цену доставки, — прокомментировали в компании «Негабарит 76».



Напомним, в прошлом году танк Т-34 также был участником парада Победы в Ярославле.