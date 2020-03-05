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Танк Т-34 привезут на День Победы в Ярославль за 255 тысяч рублей

Легендарную технику доставят из Московской области

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Танк Т-34 на День Победы привозили в Ярославль и в прошлом году

Танк Т-34 на День Победы привозили в Ярославль и в прошлом году

В Ярославль на 9 Мая привезут танк Т-34. Легендарная машина будет участвовать в театрализованном представлении на Советской площади, посвященном 75-й годовщине Победы.

За доставку танка КЗЦ «Миллениум» заплатит 255 тысяч рублей. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, ответственной за транспортировку боевой машины стала ярославская фирма «Негабарит 76». Танк привезут из военной части, расположенной у деревни Алабино Наро-Фоминского района Московской области. После этого его должны увезти обратно.

— Танк повезем на специальном трале — автомобиле с площадкой. Для такой перевозки нужно оформлять специальное разрешение. Это во многом влияет на цену доставки, — прокомментировали в компании «Негабарит 76».

Напомним, в прошлом году танк Т-34 также был участником парада Победы в Ярославле.

Как считаете, стоит ли тратить такие деньги на доставку танка?

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    9 Мая День Победытанк Т-34
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    КОММЕНТАРИИ (5)

    ваш господин
    5 мар 2020 в 13:39

    только по дороге его не пускайте , пусть так и везут на подставочке , а то хана танку 😁

    Фото пользователя
    5 мар 2020 в 13:06

    Пардонте! У нас была своя Т-34, кторую масквачи умыкнули и пообещали вернуть, при каком то губере и мере. И где она?

    Гость
    5 мар 2020 в 13:01

    только по дороге его не пускайте , пусть так и везут на подставочке , а то хана дорогам