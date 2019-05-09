Смотрим все, что происходит в городе

9 Мая в Ярославле: парад, «Бессмертный полк» и салют в режиме онлайн

С праздником, друзья! С Днём Победы! Сегодня Ярославль отмечает один из главных праздников. И мы следим за тем, что происходит сегодня в городе. Присоединяйтесь к трансляции!

А здесь можно почитать фронтовые письма ярославцев