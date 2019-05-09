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    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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9 Мая в Ярославле: парад, «Бессмертный полк» и салют в режиме онлайн

Смотрим все, что происходит в городе

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С Днём Победы!

Фото: Александра Савельева

С праздником, друзья! С Днём Победы! Сегодня Ярославль отмечает один из главных праздников. И мы следим за тем, что происходит сегодня в городе. Присоединяйтесь к трансляции!

А здесь можно почитать фронтовые письма ярославцев

Все новости

Все новости

Центр города сегодня полон людьми как никогда. 

Фото: Елена Вахрушева

«Бессмертный полк» дошёл до Советской площади. Он кажется бесконечным

Видео: Александра Савельева

На «Бессмертный полк» вышел ярославский губернатор и другие чиновники правительства Ярославской области.

Губернатор Дмитрий Миронов, председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов

Коммунисты сегодня решили отличиться, раздают свои ленточки: с одной стороны красные, с другой — черно-оранжевые. 

Такие ленты раздают в шествии «Бессмертного полка» 

Фото: Александра Савельева

Так много лиц. И как все они похожи друг на друга.

На лицах многих — задумчивость

Фото: Александра Савельева

Тысячи историй 

Фото: Александра Савельева

В руках каждого — герои

Фото: Александра Савельева 

«Бессмертный полк» скоро отправится в шествие. Вы его точно не пропустите, хотя бы потому, что впереди колонны несут сразу две растяжки. И людей в этом году очень много.

Фото: Елена Вахрушева

«Бессмертный полк» готовится к шествию у памятника Николаю Некрасову. Пускают участников через рамки металлоискателей на Первомайском бульваре за памятником или у здания РЖД на Волжской набережной. 

Видео: Александра Савельева

У памятника Николаю Некрасову на Волжской набережной раздают книжечки с военными песнями. Сегодня — петь!

Бизнес в городе развернулся на полную катушку. 

Выглядит странно

Фото: Александра Савельева

Продавщиц флагов трудно не заметить 

Фото: Александра Савельева

У фонтана на улице Андропова продают пилотки с красными звёздами. 300 рублей за штуку.

Фото: Александра Савельева

На площадь выехала военная техника.

Конечно, за Родину! 

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

Начался парад. 

Молодые военные Ярославля 

В форме даже девушки

Фото: Александра Савельева

Ветераны смотрят стоя

Молодое поколение

Начался парад.

Фото: Александра Савельева

Ветеранам помогали волонтеры.

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

Ветераны.

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

Ярославцы на Советской площади

Фото: Александра Савельева

Парад ветеранов

Парад в Ярославле начинается с проезда ветеранов. Тех, кто смог оказаться тут.

Их готовы и на руках носить

Герои 

С фронта не вернулись более 200 тысяч жителей нашей области, сказала в своей речи губернатор. И над площадью повисла тишина. Минута молчания.

Фото: Александра Савельева

А здесь можно посмотреть полную программу праздника — в центре и по районам.

Если собираетесь сегодня на «Бессмертный полк», захватите дождевичок или зонт. Погода не балует.

Так сейчас выглядит Советская площадь.

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

А на Советской начинается парад Победы.

Фото: Александра Савельева

Репетируют построение. 

Фото: Александра Савельева

Через каждые сто метров — полицейские и военные.

Фото: Александра Савельева

Волжская набережная, где пройдет «Бессмертный полк» (маршрут шествия), перекрыта от РЖД.

Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

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