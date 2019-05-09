9 Мая в Ярославле: парад, «Бессмертный полк» и салют в режиме онлайн

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Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
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Смотрим все, что происходит в городе
С Днём Победы!
С праздником, друзья! С Днём Победы! Сегодня Ярославль отмечает один из главных праздников. И мы следим за тем, что происходит сегодня в городе. Присоединяйтесь к трансляции!
А здесь можно почитать фронтовые письма ярославцев
Центр города сегодня полон людьми как никогда.
«Бессмертный полк» дошёл до Советской площади. Он кажется бесконечным
На «Бессмертный полк» вышел ярославский губернатор и другие чиновники правительства Ярославской области.
Коммунисты сегодня решили отличиться, раздают свои ленточки: с одной стороны красные, с другой — черно-оранжевые.
Так много лиц. И как все они похожи друг на друга.
«Бессмертный полк» скоро отправится в шествие. Вы его точно не пропустите, хотя бы потому, что впереди колонны несут сразу две растяжки. И людей в этом году очень много.
«Бессмертный полк» готовится к шествию у памятника Николаю Некрасову. Пускают участников через рамки металлоискателей на Первомайском бульваре за памятником или у здания РЖД на Волжской набережной.
У памятника Николаю Некрасову на Волжской набережной раздают книжечки с военными песнями. Сегодня — петь!
Бизнес в городе развернулся на полную катушку.
У фонтана на улице Андропова продают пилотки с красными звёздами. 300 рублей за штуку.
На площадь выехала военная техника.
Начался парад.
Начался парад.
Ветеранам помогали волонтеры.
Ветераны.
Ярославцы на Советской площади
Парад в Ярославле начинается с проезда ветеранов. Тех, кто смог оказаться тут.
С фронта не вернулись более 200 тысяч жителей нашей области, сказала в своей речи губернатор. И над площадью повисла тишина. Минута молчания.
Так сейчас выглядит Советская площадь.
А на Советской начинается парад Победы.
Репетируют построение.
Через каждые сто метров — полицейские и военные.