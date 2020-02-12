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Замена троллейбусов на автобусы: транспортники рассказали, что происходит на самом деле

Что будет с одними из самых востребованных маршрутов в Ярославле

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Люди волнуются за троллейбусные маршруты в Брагино

Люди волнуются за троллейбусные маршруты в Брагино

Молодёжная палата Ярославской области опубликовала обращение к мэру Ярославля Владимиру Волкову. Их беспокоит закрытие троллейбусного депо и строительство на его месте жилого квартала. Также общественники поделились довольно серьёзными опасениями — по их данным, троллейбусные маршруты № 7 и 8 могут заменить автобусными.

— Информацию мы получили непосредственно от сотрудников «Яргорэлектротранса», — сообщил председатель Молодёжной палаты Артём Тимофеев. — По поводу замены маршрута № 7 ещё есть вопросы, а о временном закрытии маршрута № 8 уже говорят серьёзно — их планируют временно заменить автобусами.

Но транспортники официально эту информацию опровергают. Говорят, что это только слухи.

— Планов по замене троллейбусов маршрутов № 7 и 8 у нас нет, — сообщили в «Яргорэлектротрансе». — Перевод троллейбусов из депо № 1 на другие площадки не повлияет на маршрутную сеть и количество подвижного состава, выпускаемого на линию. Что касается троллейбусных маршрутов № 3 и 4, то они будут возобновлены после окончания капитального ремонта Тутаевского шоссе.

Также на предприятии напомнили, что собираются закупить новые троллейбусы на автономном ходу, которые позволят продлить маршруты в спальных районах туда, где не проложена контактная сеть.

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троллейбусное депо
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
12 фев 2020 в 08:43

Чего только не придумают,МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА,лишь бы раздуть штат бездельников.😳Ну кто ж будет слушать эту палату. Лучше научите молодёжь уступать места инвалидам и пожилым людям,толку будет больше.

Гость из Челябинска
12 фев 2020 в 08:15

Дааа... Ну мы это проходили. Результат есть.

Ржун
12 фев 2020 в 07:46

А чой-то посты трете? Критика не нравится Ваших опусов? Только хвалебные оды пропускаете?