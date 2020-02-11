«Не настраивайте против себя Ярославль»: ярославская молодёжь опубликовала обращение к мэру города

В Ярославле региональная молодёжная палата опубликовала обращение к мэру города Владимиру Волкову.
— Молодёжь не может безучастно смотреть на происходящее, — сказал 76.RU председатель Молодёжной палаты Ярославской области Артём Тимофеев. — Мы решили выразить свое мнение открыто. Надеемся, что мэр услышит нас.
Представителей Молодёжной палаты беспокоит закрытие троллейбусного депо и строительство на его месте нового жилого квартала. Активисты опасаются, что троллейбусные маршруты в Брагино могут заменить автобусными.
— Без работы останутся более 60 водителей, — пишут активисты. — Срок на их переобучение с троллейбусов на автобусы составляет около
Волнуются представители палаты и о том, что на такой передел
— Где вы найдёте дополнительные 15 автобусов большой вместимости и не менее
Посмотрели маршруты:
— Дублеры не спасут.
Имеющиеся дублеры маршрута № 8 — автобусные маршруты
- маршрут № 42 после 20:00 в будни — с интервалом
45 минут, до 06:00 в будни, в выходные и праздничные дни не работает;
- маршрут № 97с работает ежедневно только с 06:30 до 20:00.
Троллейбусный маршрут № 7 дублеров с сохранением льгот и использованием проездных билетов долговременного пользования не имеет, а маршрут
Активисты также предупреждают — будут пробки:
— При ликвидации депо № 1 будет снесена тяговая подстанция, без которой возможно резкое снижение регулярности движения по маршрутам
Завершают своё обращение так:
— Обращаемся к вам без сарказма. Прекратите этот инвестиционный эксперимент, который ничего не даст жителям Ярославля. Не создавайте проблем будущим поколениям: им придется расхлёбывать эти ошибки. Прежде чем сломать, постройте; обеспечьте изменения делом, а не словами. И ещё. Не настраивайте против себя Ярославль.
Это не первое публичное обращение к мэру Ярославля. В минувшие выходные в Брагино провели митинг за отставку главы города.