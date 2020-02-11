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«Не настраивайте против себя Ярославль»: ярославская молодёжь опубликовала обращение к мэру города

Ярославцы выдвинули конкретные требования

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Мэра просят подумать о будущих поколениях

Мэра просят подумать о будущих поколениях

В Ярославле региональная молодёжная палата опубликовала обращение к мэру города Владимиру Волкову.

— Молодёжь не может безучастно смотреть на происходящее, — сказал 76.RU председатель Молодёжной палаты Ярославской области Артём Тимофеев. — Мы решили выразить свое мнение открыто. Надеемся, что мэр услышит нас.

Представителей Молодёжной палаты беспокоит закрытие троллейбусного депо и строительство на его месте нового жилого квартала. Активисты опасаются, что троллейбусные маршруты в Брагино могут заменить автобусными. 

— Без работы останутся более 60 водителей, — пишут активисты. — Срок на их переобучение с троллейбусов на автобусы составляет около 8 месяцев. Многие работают на предприятии от 25 до 30 лет.

Волнуются представители палаты и о том, что на такой передел ПАТП-1 не хватит ресурсов:

— Где вы найдёте дополнительные 15 автобусов большой вместимости и не менее 30 человек? К тому же необходимо принять во внимание, что ресурс троллейбусов в 1,5–2 раза больше автобусов в связи с особенностями двигателя. Убытки ПАТП-1 не покрыть за счет троллейбусов.

Посмотрели маршруты:

— Дублеры не спасут.

Имеющиеся дублеры маршрута № 8 — автобусные маршруты № 42 15-й микрорайон — Посёлок Куйбышева и № 97с Тутаевское шоссе — Богоявленская площадь — сейчас работают следующим образом:

  • маршрут № 42 после 20:00 в будни — с интервалом 45 минут, до 06:00 в будни, в выходные и праздничные дни не работает;
  • маршрут № 97с работает ежедневно только с 06:30 до 20:00.

Троллейбусный маршрут № 7 дублеров с сохранением льгот и использованием проездных билетов долговременного пользования не имеет, а маршрут № 8 ежедневно работает с 04:30 до 01:00.

Активисты также предупреждают — будут пробки:

— При ликвидации депо № 1 будет снесена тяговая подстанция, без которой возможно резкое снижение регулярности движения по маршрутам № 1 Ярославль-Главный — Шинный завод и № 5 Улица Рыкачева — Ярославль-Главный. Ближайшая подстанция — у ТРЦ «Аура». Любой перебой с электроэнергией — и троллейбусы превратят центр Ярославля в огромную пробку. Кроме того, могут встать и трамваи.

Завершают своё обращение так:

— Обращаемся к вам без сарказма. Прекратите этот инвестиционный эксперимент, который ничего не даст жителям Ярославля. Не создавайте проблем будущим поколениям: им придется расхлёбывать эти ошибки. Прежде чем сломать, постройте; обеспечьте изменения делом, а не словами. И ещё. Не настраивайте против себя Ярославль.

Это не первое публичное обращение к мэру Ярославля. В минувшие выходные в Брагино провели митинг за отставку главы города.

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мэрВладимир Волковтроллейбусное депо
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КОММЕНТАРИИ (13)

Елена
11 фев 2020 в 22:27

Я не понимаю, зачем изменили маршрут 42 автобуса. Он отлично снимал нагрузку в час пик с Тутаевского шоссе! Отличный маршрут был. И автобус идет до самого центра, 4т ходит с перебоями и не часто. 97с могли бы и до Норского пустить, чтобы людям не волокаться по пробкам через Панина.

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11 фев 2020 в 22:22

"Не настраивайте против себя Ярославль" - поздно.
А в остальном меру чихать на всех.

ваш господин
11 фев 2020 в 22:20

та не гоже барину думать о холопах😁