«Не настраивайте против себя Ярославль»: ярославская молодёжь опубликовала обращение к мэру города

Мэра просят подумать о будущих поколениях Фото: Александра Савельева

В Ярославле региональная молодёжная палата опубликовала обращение к мэру города Владимиру Волкову. — Молодёжь не может безучастно смотреть на происходящее, — сказал 76.RU председатель Молодёжной палаты Ярославской области Артём Тимофеев. — Мы решили выразить свое мнение открыто. Надеемся, что мэр услышит нас. Представителей Молодёжной палаты беспокоит закрытие троллейбусного депо и строительство на его месте нового жилого квартала. Активисты опасаются, что троллейбусные маршруты в Брагино могут заменить автобусными.

— Без работы останутся более 60 водителей, — пишут активисты. — Срок на их переобучение с троллейбусов на автобусы составляет около 8 месяцев . Многие работают на предприятии от 25 до 30 лет . Волнуются представители палаты и о том, что на такой передел ПАТП-1 не хватит ресурсов:

— Где вы найдёте дополнительные 15 автобусов большой вместимости и не менее 30 человек ? К тому же необходимо принять во внимание, что ресурс троллейбусов в 1,5–2 раза больше автобусов в связи с особенностями двигателя. Убытки ПАТП-1 не покрыть за счет троллейбусов. Посмотрели маршруты: — Дублеры не спасут. Имеющиеся дублеры маршрута № 8 — автобусные маршруты № 42 15-й микрорайон — Посёлок Куйбышева и № 97с Тутаевское шоссе — Богоявленская площадь — сейчас работают следующим образом: маршрут № 42 после 20:00 в будни — с интервалом 45 минут , до 06:00 в будни, в выходные и праздничные дни не работает;

, до 06:00 в будни, в выходные и праздничные дни не работает; маршрут № 97с работает ежедневно только с 06:30 до 20:00.

Троллейбусный маршрут № 7 дублеров с сохранением льгот и использованием проездных билетов долговременного пользования не имеет, а маршрут № 8 ежедневно работает с 04:30 до 01:00.