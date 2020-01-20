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«Я тоже на тротуаре звёзднулся»: в травмпунктах Ярославля небывалый наплыв пациентов

Медики рассказали, сколько взрослых и детей обратились к ним за помощью

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Удержаться на ногах на многих ярославских тротуарах очень непросто, поэтому главред 76.RU Ольга Прохорова <a href="https://76.ru/text/winter/66443578/" target="_blank" class="_">ездит</a> по городу на коньках

Удержаться на ногах на многих ярославских тротуарах очень непросто, поэтому главред 76.RU Ольга Прохорова ездит по городу на коньках

В травмпунктах Ярославля небывалый наплыв пациентов. Люди проводят в очередях по несколько часов, а врачи принимают пострадавших без перекуров.

— Обычно за помощью к нам обращаются человек по 80 в день, но в последние дни приходят по 150 и больше, — уточняют врачи травмпункта больницы имени Соловьёва.

В очередях пострадавшие делятся друг с другом рассказами о том, как получили травму. Многие ругаются на скользкие тротуары.

— И вы тоже так на льду? Я тоже на тротуаре звёзднулся, — говорят пациенты, глядя на распухшие ноги друг друга.

— С 1 по 17 января в травмпункт больницы имени Соловьева обратились 1902 человека, и ещё 594 пациента попали в приёмный покой, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Травмпункт больницы имени Семашко принял 865 человек. Из всех пациентов — 62 ребёнка. В основном люди поступают с переломами, ушибами, растяжениями связок, ушибами грудной клетки, поверхностными травмами головы и вывихами.

Тротуары в городе действительно находятся в плохом состоянии. Даже чиновникам приходится выставлять их в таком виде в социальные сети. Да и коммунальщики снова прославили Ярославль на всю страну — в федеральные выпуски новостей попало видео, как они раскидали кучку песка для отчёта, сфотографировались и уехали. Похоже, что справиться в этом городе с наледью на пешеходных дорожках сможет лишь погода.

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городская средагололёд
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КОММЕНТАРИИ (12)

ваш господин
20 янв 2020 в 12:01

ленивые пенсюки не хотят посыпать тротуары песочком😁

20 янв 2020 в 12:00

Кто за это отвечает?
Раньше дворников видно было. Постоянно лёд долбили, посыпали. Тут решили экономию устроить?
Сам только что шёл с полученным призом по набережной. Чуть не упал. Сейчас бы ни приза ни меня на работе....
Кстати 76.ru , спасибо за чайник)

Гость
20 янв 2020 в 11:56

Михаил, у вас ошибка по тексту, правильно так: "Похоже, что справиться в этом городе с наледью на пешеходных дорожках сможет лишь ПРОКУРАТУРА"