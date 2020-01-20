«Я тоже на тротуаре звёзднулся»: в травмпунктах Ярославля небывалый наплыв пациентов

Удержаться на ногах на многих ярославских тротуарах очень непросто, поэтому главред 76.RU Ольга Прохорова ездит по городу на коньках

В травмпунктах Ярославля небывалый наплыв пациентов. Люди проводят в очередях по несколько часов, а врачи принимают пострадавших без перекуров.



— Обычно за помощью к нам обращаются человек по 80 в день, но в последние дни приходят по 150 и больше, — уточняют врачи травмпункта больницы имени Соловьёва.



В очередях пострадавшие делятся друг с другом рассказами о том, как получили травму. Многие ругаются на скользкие тротуары.



— И вы тоже так на льду? Я тоже на тротуаре звёзднулся, — говорят пациенты, глядя на распухшие ноги друг друга.

