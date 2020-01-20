«Я тоже на тротуаре звёзднулся»: в травмпунктах Ярославля небывалый наплыв пациентов

В травмпунктах Ярославля небывалый наплыв пациентов. Люди проводят в очередях по несколько часов, а врачи принимают пострадавших без перекуров.
— Обычно за помощью к нам обращаются человек по 80 в день, но в последние дни приходят по 150 и больше, — уточняют врачи травмпункта больницы имени Соловьёва.
В очередях пострадавшие делятся друг с другом рассказами о том, как получили травму. Многие ругаются на скользкие тротуары.
— И вы тоже так на льду? Я тоже на тротуаре звёзднулся, — говорят пациенты, глядя на распухшие ноги друг друга.
— С 1 по 17 января в травмпункт больницы имени Соловьева обратились 1902 человека, и ещё 594 пациента попали в приёмный покой, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Травмпункт больницы имени Семашко принял 865 человек. Из всех пациентов — 62 ребёнка. В основном люди поступают с переломами, ушибами, растяжениями связок, ушибами грудной клетки, поверхностными травмами головы и вывихами.
Тротуары в городе действительно находятся в плохом состоянии. Даже чиновникам приходится выставлять их в таком виде в социальные сети. Да и коммунальщики снова прославили Ярославль на всю страну — в федеральные выпуски новостей попало видео, как они раскидали кучку песка для отчёта, сфотографировались и уехали. Похоже, что справиться в этом городе с наледью на пешеходных дорожках сможет лишь погода.