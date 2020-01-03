Убрал торговлю — убери тротуар: в Ярославле чиновники показали нечищеные тротуары в соцсетях

Раз уж чиновники сами инициировали флешмоб, но постеснялись о нём заявить, это сделаем мы в рамках спецпроекта Михаила Контуева «Ты не пройдёшь» . Давайте поможем чиновникам и коммунальщикам найти те места, где срочно нужно прибраться.

Главы районов присоединились. Они выставили фотографии с рейда по изгнанию торговцев с городских улиц. И даже неубранные тротуары не остановили их от публикации снимков. Отличились руководитель администрации Заволжского района Андрей Мамонтов, руководитель администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов и руководительница администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Если на вашем пути постоянно попадаются места, которые сложно преодолевать, и хочется спросить у чиновников: «Ну как так-то?», то немедленно фотографируйте это и присылайте нам с указанием адреса этого места и своим комментарием. Ждем ваших сообщений в личке во «ВКонтакте», по электронной почте 76@rugion.ru, а также в Telegram, WhatsApp или Viber по номеру +7 905 133–55–11. Кстати, присылать фото можно не только из Ярославля, но и из других городов области.

