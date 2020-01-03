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Город Ты не пройдёшь Обзор

Убрал торговлю — убери тротуар: в Ярославле чиновники показали нечищеные тротуары в соцсетях

Главы районов спровоцировали третью часть спецпроекта Михаила Контуева об ужасах городской среды

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Пока мэр и пресс-служба мэрии докладывают о победах в борьбе со снегом, главы районов выкладывают «честные» снимки

Пока мэр и пресс-служба мэрии докладывают о победах в борьбе со снегом, главы районов выкладывают «честные» снимки

Чиновники мэрии Ярославля продолжают трудиться не покладая рук, чтобы жизнь в городе становилась лучше.

— Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада и перепада температур, благодаря которому на тротуарах и дорогах образовался гололёд, — объясняют они жителям города. — В круглосуточном режиме на городские улицы выходит спецтехника и дорожные рабочие.

Но люди продолжают закидывать мэра города Владимира Волкова и его подчинённых жалобами на плохую уборку городских улиц и дворов. Подкидывает проблемные адреса и бывший градоначальник Владимир Слепцов.

Главы районов присоединились. Они выставили фотографии с рейда по изгнанию торговцев с городских улиц. И даже неубранные тротуары не остановили их от публикации снимков. Отличились руководитель администрации Заволжского района Андрей Мамонтов, руководитель администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов и руководительница администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Раз уж чиновники сами инициировали флешмоб, но постеснялись о нём заявить, это сделаем мы в рамках спецпроекта Михаила Контуева «Ты не пройдёшь». Давайте поможем чиновникам и коммунальщикам найти те места, где срочно нужно прибраться.

Если на вашем пути постоянно попадаются места, которые сложно преодолевать, и хочется спросить у чиновников: «Ну как так-то?», то немедленно фотографируйте это и присылайте нам с указанием адреса этого места и своим комментарием. Ждем ваших сообщений в личке во «ВКонтакте», по электронной почте 76@rugion.ru, а также в Telegram, WhatsApp или Viber по номеру +7 905 133–55–11. Кстати, присылать фото можно не только из Ярославля, но и из других городов области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
3 янв 2020 в 19:23

Гнать и Слепцовских и Волчью стаю похалимов и крахоборов каторым ,мы люди с наших налогов платим дали бы пожилым людям торговать идиоты а не власть гнать их бездарей!!!вовсе времена яблоки продавали соленья и при царях была торговля

Ярославец
3 янв 2020 в 19:49

Ну что прихвостни сами влетели, тротуары-то не чищенные, согнали людей которые пытаются копеечку заработать- ну прям герои, Волков что на это скажешь, ты же слово давал, за очистку города от снега,теперь уходи будь мужиком.Сейчас 19 часов 47 минут 03.01.2020 года, проспект Октябре не убран по обочинам раскидали и все, если заезжать на мост с Республиканского проезда там вообще треугольники безопасности из снега!!!!