Убрал торговлю — убери тротуар: в Ярославле чиновники показали нечищеные тротуары в соцсетях

Чиновники мэрии Ярославля продолжают трудиться не покладая рук, чтобы жизнь в городе становилась лучше.
— Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада и перепада температур, благодаря которому на тротуарах и дорогах образовался гололёд, — объясняют они жителям города. — В круглосуточном режиме на городские улицы выходит спецтехника и дорожные рабочие.
Но люди продолжают закидывать мэра города Владимира Волкова и его подчинённых жалобами на плохую уборку городских улиц и дворов. Подкидывает проблемные адреса и бывший градоначальник Владимир Слепцов.
Главы районов присоединились. Они выставили фотографии с рейда по изгнанию торговцев с городских улиц. И даже неубранные тротуары не остановили их от публикации снимков. Отличились руководитель администрации Заволжского района Андрей Мамонтов, руководитель администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов и руководительница администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Раз уж чиновники сами инициировали флешмоб, но постеснялись о нём заявить, это сделаем мы в рамках спецпроекта Михаила Контуева «Ты не пройдёшь». Давайте поможем чиновникам и коммунальщикам найти те места, где срочно нужно прибраться.