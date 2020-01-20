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Синоптики предупредили жителей центра России о похолодании

Как в Ярославле будет меняться погода на этой неделе

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В Ярославле похолодание ожидается к концу недели

В Ярославле похолодание ожидается к концу недели

Зима продолжает удивлять ярославцев рекордами тепла и значительными положительным температурными аномалиями.

— В центре России время от времени идут дожди, а температурный режим словно в конце марта — после полудня, — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — Лишь в четверг дневная температура понизится, но будет всё равно существенно теплее климата.

Сегодня днём в Ярославле ожидается пасмурная погода, -1... +1 °C, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой снег.

Ближайшей ночью будет пасмурно, небольшой снег, сильный туман, температура 0... +2 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

Завтра в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью 0... +2 °C, днём +3... +5 °C, ветер западный, сильный, порывы до 16 м/с.

22 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью и днём 0... -2 °C, ветер западный, умеренный.

23 января в течение суток будет пасмурная погода, небольшой снег; ночью -3... -5 °C, днём -6... -8 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 11 м/с.

24 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью -6... -8 °C, днём -2... -4 °C, ветер юго-западный, умеренный.

Позже зима всё же доберётся до Ярославля. Синоптики прогнозируют, что в этом году ещё будут морозы до -26 °C.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
20 янв 2020 в 11:35

А чё ж не -40°