Синоптики предупредили жителей центра России о похолодании

Зима продолжает удивлять ярославцев рекордами тепла и значительными положительным температурными аномалиями.
— В центре России время от времени идут дожди, а температурный режим словно в конце марта — после полудня, — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — Лишь в четверг дневная температура понизится, но будет всё равно существенно теплее климата.
Сегодня днём в Ярославле ожидается пасмурная погода,
Ближайшей ночью будет пасмурно, небольшой снег, сильный туман, температура
Завтра в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью
22 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью и днём
23 января в течение суток будет пасмурная погода, небольшой снег; ночью
24 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью
Позже зима всё же доберётся до Ярославля. Синоптики прогнозируют, что в этом году ещё будут морозы до