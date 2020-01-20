Синоптики предупредили жителей центра России о похолодании

Зима продолжает удивлять ярославцев рекордами тепла и значительными положительным температурными аномалиями.



— В центре России время от времени идут дожди, а температурный режим словно в конце марта — после полудня, — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — Лишь в четверг дневная температура понизится, но будет всё равно существенно теплее климата.

