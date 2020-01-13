Сделай это красиво: в Ярославле коммунальщики ради фото раскидали песок на пару метров и уехали

Мужчина в спецжилете на камеру посыпал тротуар

В паблике «Ярославль LIVE» в соцсети «ВКонтакте» выложили видеоролик — фотосессию коммунальщиков. Двое мужчин вышли из авто возле концертно-зрелищного центра «Миллениум». Один в жилетке рабочего раскидывал песок на обледенелый тротуар, второй — снимал его на телефон. Правда, как только удачные фото были сделаны, мужчины уехали, оставив после себя пару квадратных метров песка на тротуаре. Остальная часть площади так и осталась обледенелой.

— Потом отчитаются, что было израсходовано три самосвала песка и задействовано десять единиц техники! — написал в группе Сергей Мазаев.

— Может, это была тематическая фотосессия, — написала Татьяна Боровикова.



В паблике разгорелась целая дискуссия. Одни высмеивали рабочих, а другие не увидели в этом ничего необычного или смешного. Правда, прок от споров все же получился.



— Спасибо паблику, после того как выложили видео, пригнали на 500 метров тротуара три единицы техники, — написал Дмитрий Румянцев.



Щетками и раствором лёд с тротуара возле КЗЦ убрали.



— Данный инцидент будет рассмотрен, уже идет проверка, — рассказали порталу 76.RU в мэрии Ярославля.



За работой коммунальщиков пристально следят общественники. На улице Кирова на видео сняли, как сотрудники Горзеленхоза в плюсовую температуру пытались вывезти снег, но он таял и выливался из кузова грузовика.