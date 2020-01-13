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Сделай это красиво: в Ярославле коммунальщики ради фото раскидали песок на пару метров и уехали

Но попали на видео

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Мужчина в спецжилете на камеру посыпал тротуар

Мужчина в спецжилете на камеру посыпал тротуар

В паблике «Ярославль LIVE» в соцсети «ВКонтакте» выложили видеоролик — фотосессию коммунальщиков. Двое мужчин вышли из авто возле концертно-зрелищного центра «Миллениум». Один в жилетке рабочего раскидывал песок на обледенелый тротуар, второй — снимал его на телефон. Правда, как только удачные фото были сделаны, мужчины уехали, оставив после себя пару квадратных метров песка на тротуаре. Остальная часть площади так и осталась обледенелой.

Видео: «Ярославль LIVE» / Vk.com

В соцсетях ролик вызвал бурную реакцию.

— Потом отчитаются, что было израсходовано три самосвала песка и задействовано десять единиц техники! — написал в группе Сергей Мазаев.

— Может, это была тематическая фотосессия, — написала Татьяна Боровикова.

В паблике разгорелась целая дискуссия. Одни высмеивали рабочих, а другие не увидели в этом ничего необычного или смешного. Правда, прок от споров все же получился.

— Спасибо паблику, после того как выложили видео, пригнали на 500 метров тротуара три единицы техники, — написал Дмитрий Румянцев.

Щетками и раствором лёд с тротуара возле КЗЦ убрали.

— Данный инцидент будет рассмотрен, уже идет проверка, — рассказали порталу 76.RU в мэрии Ярославля.

За работой коммунальщиков пристально следят общественники. На улице Кирова на видео сняли, как сотрудники Горзеленхоза в плюсовую температуру пытались вывезти снег, но он таял и выливался из кузова грузовика.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
13 янв 2020 в 15:36

Финансирование на песок кончилось.

Они сделали день
13 янв 2020 в 15:25

Клоунада в действии

Гость
13 янв 2020 в 15:20

Для возмущенных жителей кино мэрские снимали? Или наверх отчитываться собрались?