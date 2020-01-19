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Опальный священник Александр Парфёнов принял участие в акции «Свеча святой Марии». Фото

В Ярославской области защитники памятника природы и культуры отметили праздник Крещения

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Собравшиеся искупались в реке

Собравшиеся искупались в реке

В Ростовском районе Ярославской области в уникальном месте — памятнике природы и культуры горе Святой Марии — активисты провели акцию «Свеча святой Марии». На праздник Крещения сюда приехали люди и из Ярославской области, и из Москвы.

Акцию провели на горе Святой Марии в Ростовском районе

Акцию провели на горе Святой Марии в Ростовском районе

— Марьин источник — с целебной водой. Это вода из речки Круглой, как она называется на географической карте, — рассказал отстранённый от служения священник Александр Парфёнов. — Местные жители считают, что в этой воде много серебра, и называют речку Серебрянкой. Над речкой сооружены помосты. Ниже по течению оборудованы сходни. Здесь затон и можно окунуться в освежающую воду. Однако в этот вечер люди собрались не только за этим. Вновь, как в прошлом году, активисты регионального движения в защиту горы Святой Марии собрались на общую встречу со свечами и молитвой «О сохранении твари». В прошлом году молитва принесла удачу — карьер не смог расшириться. По заключению специалистов Института археологии Российской академии наук, археологическое наследие урочища не позволяет заниматься в нем карьерными разработками. К сожалению, карьер растет вглубь на своем участке, оказывая негативное влияние на природу и текущие у подножия горы святые источники. Его необходимо закрыть навсегда.

Александр Парфёнов прочитал молитву

Александр Парфёнов прочитал молитву

Александр Парфенов прочитал молитву, одним из первых искупался в реке. Ночью к реке должен был прийти местный священник, но собравшиеся люди его не дождались — купались просто так.

Люди помолились за то, чтобы сохранить памятник природы и культуры — гору Святой Марии

Люди помолились за то, чтобы сохранить памятник природы и культуры — гору Святой Марии

Собравшиеся читали стихи и поэмы

Собравшиеся читали стихи и поэмы

В Ростовском районе прошла акция&nbsp;«Свеча святой Марии»

В Ростовском районе прошла акция «Свеча святой Марии»

В Ярославле верующие празднуют Крещение. Смотрим на тех, кто решил окунуться.

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Парфёновгора Святой МарииКрещение-2020
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КОММЕНТАРИИ (1)

фыва
19 янв 2020 в 13:29

Новость в чем? В лишнем повреждении сухости мозга аффтаров?