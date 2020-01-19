Опальный священник Александр Парфёнов принял участие в акции «Свеча святой Марии». Фото

— Марьин источник — с целебной водой. Это вода из речки Круглой, как она называется на географической карте, — рассказал отстранённый от служения священник Александр Парфёнов. — Местные жители считают, что в этой воде много серебра, и называют речку Серебрянкой. Над речкой сооружены помосты. Ниже по течению оборудованы сходни. Здесь затон и можно окунуться в освежающую воду. Однако в этот вечер люди собрались не только за этим. Вновь, как в прошлом году, активисты регионального движения в защиту горы Святой Марии собрались на общую встречу со свечами и молитвой «О сохранении твари». В прошлом году молитва принесла удачу — карьер не смог расшириться. По заключению специалистов Института археологии Российской академии наук, археологическое наследие урочища не позволяет заниматься в нем карьерными разработками. К сожалению, карьер растет вглубь на своем участке, оказывая негативное влияние на природу и текущие у подножия горы святые источники. Его необходимо закрыть навсегда.