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«Фоткай меня скорее!» Крещение в Ярославле: смотрим на тех, кто рискнул окунуться

Репортаж из Толги, где открыли купель

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Сегодня ночью православные отмечают Крещение. И некоторые совершают обряд - окунаются в крещенские купели. С последними в Ярославле в этом году проблемы. Лед на реках до сих пор не встал. Поблизости от Ярославля открыты на воздухе всего пара купелей. Одна из них на Толге. Сегодня смотрим, как люди окунаются здесь.

Народу в этом году немного - чуть больше ста человека пока окунулись.

- Ух, хорошо как! Фоткай меня скорее! - попросила подругу девушка, кутаясь в полотенце после погружения. Такое, конечно, надо запечатлеть.

Народу совсем немного на Толге сегодня

Народу совсем немного на Толге сегодня

- А если что, меня спасете? - спросила одна из девушек.<br>- Спасём!

- А если что, меня спасете? - спросила одна из девушек.
- Спасём!

&nbsp;Сегодня даже и льда вокруг нет

 Сегодня даже и льда вокруг нет

Окунуться на Толге можно будет и завтра

Окунуться на Толге можно будет и завтра

С праздником!

С праздником!

В свою тару воду можно набрать бесплатно. А можно купить уже в бутылке

В свою тару воду можно набрать бесплатно. А можно купить уже в бутылке

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Крещение
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
19 янв 2020 в 00:21

Стадо баранов.

ваш господин
18 янв 2020 в 23:38

экая бесноватость😁

Гость
19 янв 2020 в 01:38

Половина купающихся ради хайпа : кто то фотки в Инстаграмм , ВК , Фейсбук ... блогеры куевы ....