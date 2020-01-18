«Фоткай меня скорее!» Крещение в Ярославле: смотрим на тех, кто рискнул окунуться

Сегодня ночью православные отмечают Крещение. И некоторые совершают обряд - окунаются в крещенские купели. С последними в Ярославле в этом году проблемы. Лед на реках до сих пор не встал. Поблизости от Ярославля открыты на воздухе всего пара купелей. Одна из них на Толге. Сегодня смотрим, как люди окунаются здесь.



Народу в этом году немного - чуть больше ста человека пока окунулись.

- Ух, хорошо как! Фоткай меня скорее! - попросила подругу девушка, кутаясь в полотенце после погружения. Такое, конечно, надо запечатлеть.