Ярославцы будут на бегу собирать подписи против строительства ЦБК

Жители Ярославской области продолжают бороться против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Волге. В этот раз свою позицию проявляют приверженцы здорового, активного образа жизни, которые занимаются бегом и принимают участия в различных беговых событиях города и страны. Они решили выйти на эко-пробежку, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме и помочь в сборе подписей против строительства ЦБК.



— Мы считаем, что не каждый может прийти на митинг и оставить свою подпись из-за работы или еще каких-то обстоятельств, — рассказывает активистка. — Мы решили помочь всем желающим. Им будет гораздо проще, когда к ним просто подбегут, они оставят подпись и пойдут дальше по своим делам.