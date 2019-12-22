Ярославцы будут на бегу собирать подписи против строительства ЦБК

Жители Ярославской области продолжают бороться против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Волге. В этот раз свою позицию проявляют приверженцы здорового, активного образа жизни, которые занимаются бегом и принимают участия в различных беговых событиях города и страны. Они решили выйти на эко-пробежку, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме и помочь в сборе подписей против строительства ЦБК.
— Мы считаем, что не каждый может прийти на митинг и оставить свою подпись из-за работы или еще каких-то обстоятельств, — рассказывает активистка. — Мы решили помочь всем желающим. Им будет гораздо проще, когда к ним просто подбегут, они оставят подпись и пойдут дальше по своим делам.
Подписи выйдут собирать в следующую субботу, 28 декабря, после полудня.
Напомним, впервые информация о желании инвестора построить комбинат появилась в 2013 году. Власти Вологодской области поддерживают проект, а вот руководство Ярославской области заняло противоположную позицию. В Ярославле и Рыбинске проходят митинги против строительства ЦБК. Свои опасения по поводу строительства высказали и учёные-биологи. Следит за ситуацией и сама компания, планирующая строить комбинат; она озвучила свою позицию.