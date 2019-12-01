«Пострадают все, кто живёт на Волге»: Ярославская область бунтует против ЦБК на водохранилище: прямой эфир

В компании «Свеза», которая планирует строительство ЦБК, смотрят прямой эфир на 76.RU. Компания направила в адрес редакции официальное обращение для жителей области. Публикуем его полностью.



Официальное заявление компании «Свеза»



В последнее время со стороны отдельных российских политиков в Ярославской и Вологодской областях участились популистские заявления о проекте строительства компанией «Свеза» целлюлозного завода в Вологодской области. Особенную активность проявляют местные отделения КПРФ. Даже не ознакомившись с проектом производства, они безапелляционно заявляют, что «завод уничтожит экологию Рыбинского водохранилища и Волги».



Компания «Свеза» неоднократно заявляла, что решение о строительстве целлюлозного завода еще не принято. Сейчас проект биотехнологического комплекса нового поколения, который производит высококачественную целлюлозу и чистую энергию из возобновляемых источников, проходит всестороннюю оценку и экспертизы. Эти экспертизы включают в себя все факторы: экологические, технические, социально-экономические. Выводы экспертов попадут в проектную документацию, которая будет передана в Росприроднадзор (экологическая экспертиза) и в Главгосэкспертизу России.



Кроме того, компания «Свеза» проведет всестороннее обсуждение проекта с общественностью Вологодской и Ярославской областей, а также с независимым научным и экспертным сообществом.



На предпроектной стадии мы уже привлекли Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. В заключении ученых-гидрологов (за подписью директора института С. А. Поддубного) указано, что «границы распространения шлейфов загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих фоновые, не будут достигать прибрежных зон крупных населенных пунктов и границ Дарвинского заповедника. Кроме того, ученые заявляли, что планируемые уровни содержания исследованных нормируемых загрязняющих веществ в сточных водах ООО «СВЕЗА-Лес» и незначительные площади их распространения по акватории Шекснинского плеса (≤2,4%) позволяют предположить, что планируемый сброс сточных вод предприятия не будет ухудшать качество природных вод и оказывать негативное влияние на экосистему водоема» (по запросу мы готовы предоставить журналистам заключение ИБВВ).



Пока же политики-популисты обсуждают и осуждают еще не проект, а саму идею строительства производства, даже не ознакомившись с его характеристиками и параметрами, что некорректно и непрофессионально. При этом факты, что новое производство создаст тысячи рабочих мест и принесет в бюджет России миллиарды рублей, ими, разумеется, игнорируются. Критики также не учитывают, что в соответствии с принятой Правительством России Стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 года в нашей стране должно появиться четыре подобных предприятия. Их действия мы можем назвать только провокацией и манипуляцией общественным мнением.



Подчеркнем, что компания «Свеза» разрабатывает проект целлюлозного завода, а не целлюлозно-бумажного комбината, как заявляют некоторые политики. Уже один только этот фактор предполагает многократное снижение воздействия на экологию (цикл производства бумаги отсутствует). Также отметим, что современная мировая практика строительства целлюлозных производств предполагает возведение предприятий, практически не оказывающих воздействие на окружающую среду. Например, за последние годы в Финляндии было построено несколько аналогичных заводов. И пример этой страны однозначно свидетельствует об эффективности новых технологий и практик в снижении выбросов при одновременном росте производства — объем целлюлозного производства у финнов только растет.



Наконец, говоря об экологии Волги и Рыбинского водохранилища, мы хотим отметить усилия Вологодской области по улучшению качества водных ресурсов. По данным Росприроднадзора, среди 15 регионов, оказывающих антропогенное влияние на Волгу, на долю Вологодской области приходится всего 0,7% (для сравнения: на долю Московской области — 20,5%, Ярославской — 7,7%). По оценке экспертов института биологии РАН, в рамках проекта «Оздоровление Волги» в Вологодской области за пять лет объемы сброса сократились в два раза, а в Череповце — на 65%.



Компания «Свеза» будет защищать свою репутацию всеми законными методами и предупреждает политиков, общественных деятелей и СМИ об ответственности за клевету.

