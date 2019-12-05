В законе о тихом часе хотят сократить штрафы в десять раз

6 декабря в Ярославской областной думе во втором чтении обсудят закон о тишине или о тихом часе, по которому жителей региона будут штрафовать за шум в будние дни и по ночам. Тихий час днём будет длится с 13 до 15 часов, и в это время запрещается петь, громко смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, делать ремонт и любые другие шумные вещи. Это коснётся жителей многоквартирных домов, общежитий и частного сектора.
В первом чтении закон приняли, уверяя, что это очень важно для маленьких детей и всех тех, кто бывает дома днём. Ко второму чтению подготовили поправки по штрафам.
— В первую очередь этот закон должен нести воспитательную функцию, а не функцию наказания. Поэтому я предложил сократить штрафы в десять раз. Речь идёт о штрафах за многократное нарушение для юридических лиц, которые достигали 200 тысяч рублей. Сейчас предлагаем сократить их до 20 тысяч рублей, — рассказал депутат Алексей Калганов.
Скорее всего, таблицу штрафов пересмотрят и для других категорий. Для обычных жителей сейчас предусмотрено минимальное наказание в качестве предупреждения, а максимальное (если упорно будете громко петь в будние дни) — штраф в пять тысяч рублей. Вряд ли его тоже сократят в десять раз.
Вопрос тишины терзает наших законотворцев уже давно. Ранее не шуметь подольше нас пытались заставить депутаты Государственной думы России. Но что-то недоработали до конца.
Как будет действовать закон, какие аргументы высказывают против него и ещё пять важных вопросов о нём можно почитать в нашем материале.