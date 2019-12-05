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Город Закон про «тихий час»

В законе о тихом часе хотят сократить штрафы в десять раз

Проект до сих пор обсуждают в Ярославской областной думе

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Штрафы за шум хотят уменьшить, но не для всех&nbsp;&nbsp;

Штрафы за шум хотят уменьшить, но не для всех  

6 декабря в Ярославской областной думе во втором чтении обсудят закон о тишине или о тихом часе, по которому жителей региона будут штрафовать за шум в будние дни и по ночам. Тихий час днём будет длится с 13 до 15 часов, и в это время запрещается петь, громко смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, делать ремонт и любые другие шумные вещи. Это коснётся жителей многоквартирных домов, общежитий и частного сектора.

В первом чтении закон приняли, уверяя, что это очень важно для маленьких детей и всех тех, кто бывает дома днём. Ко второму чтению подготовили поправки по штрафам. 

— В первую очередь этот закон должен нести воспитательную функцию, а не функцию наказания. Поэтому я предложил сократить штрафы в десять раз. Речь идёт о штрафах за многократное нарушение для юридических лиц, которые достигали 200 тысяч рублей. Сейчас предлагаем сократить их до 20 тысяч рублей, — рассказал депутат Алексей Калганов. 

Скорее всего, таблицу штрафов пересмотрят и для других категорий. Для обычных жителей сейчас предусмотрено минимальное наказание в качестве предупреждения, а максимальное (если упорно будете громко петь в будние дни) — штраф в пять тысяч рублей. Вряд ли его тоже сократят в десять раз. 

Вопрос тишины терзает наших законотворцев уже давно. Ранее не шуметь подольше нас пытались заставить депутаты Государственной думы России. Но что-то недоработали до конца. 

Как будет действовать закон, какие аргументы высказывают против него и ещё пять важных вопросов о нём можно почитать в нашем материале. 

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закон о тихом часе
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КОММЕНТАРИИ (5)

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5 дек 2019 в 16:36

Прикольно будет на мамашек с грудниками ночами повторные штрафы рисовать))))

Гость
5 дек 2019 в 13:51

А что так за юр. лица сразу забеспокоились? И 20т.р это копейки для компаний. Если штрафы минимальны, то не кто нечего соблюдать не будет!

Гость
5 дек 2019 в 13:44

Певцов-то ни разу не слышал, а перфоратор всегда, везде, неожиданно и все время.