В законе о тихом часе хотят сократить штрафы в десять раз

Штрафы за шум хотят уменьшить, но не для всех Фото: Александра Савельева

6 декабря в Ярославской областной думе во втором чтении обсудят закон о тишине или о тихом часе, по которому жителей региона будут штрафовать за шум в будние дни и по ночам. Тихий час днём будет длится с 13 до 15 часов, и в это время запрещается петь, громко смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, делать ремонт и любые другие шумные вещи. Это коснётся жителей многоквартирных домов, общежитий и частного сектора. В первом чтении закон приняли, уверяя, что это очень важно для маленьких детей и всех тех, кто бывает дома днём. Ко второму чтению подготовили поправки по штрафам.

— В первую очередь этот закон должен нести воспитательную функцию, а не функцию наказания. Поэтому я предложил сократить штрафы в десять раз. Речь идёт о штрафах за многократное нарушение для юридических лиц, которые достигали 200 тысяч рублей. Сейчас предлагаем сократить их до 20 тысяч рублей, — рассказал депутат Алексей Калганов.

Фото: Ярославская областная Дума