Идея на 5000: ярославский дизайнер придумала варежки для туристов

Мастер придумала, как использовать известные ярославские изразцы — это архитектурная керамика, которая использовалась для украшения многих городских церквей, например Ильи Пророка. Сейчас их можно купить в сувенирной лавке в виде квадратной керамической плитки с узорами, расписанными вручную. Их вешают на стены как картины или ставят на полочку. Иностранцам очень нравится.

Дизайнер украшений из Ярославля Мила Ержанова придумала новый сувенир для города. И его действительно захочется увезти в подарок (если не жалко будет денег).

— Этой осенью воплотилась моя идея, которую поддержала мама, изобрела орнаменты и исполнила в лучшем виде. Возможно, будут еще и шапки такие, — рассказала Мила Ержанова. — Наш город привлекает туристов красотой церковного зодчества. Именно с храмовой архитектурой Ярославля неразрывно связано и его неповторимое изразцовое искусство.

По заверению мастерицы, на одни варежки уходит три дня, и ни один орнамент не повторяется дважды, так как делается вручную. Но и стоимость сувенира немаленькая — около пяти тысяч рублей за пару.

Чиновники тоже думают о том, как привлечь в Ярославль туристов. Так, в городском центре развития туризма на деньги Министерства культуры изобрели «шерстяные радости».

А ещё мы делали обзор о том, что увезти из Ярославля, помимо магнитиков.