Министерство культуры дало Ярославлю деньги на «Шерстяные радости»

Специалисты Центра развития туризма из Ярославля сообщили, что в России на рынке образовалась нехватка мягких игрушек, сделанных из натуральных и экологически чистых материалов. С этим нужно было срочно что-то делать. И чиновники придумали.



— Региональный департамент туризма совместно с Министерством культуры России запустили акселерационный проект «Craft Лаборатория», — сообщили в правительстве Ярославской области. — Его цель — помочь мастерам из регионов Золотого кольца России, работающим в сфере народных художественных промыслов, грамотно презентовать свой продукт и выводить его на рынок.

