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Министерство культуры дало Ярославлю деньги на «Шерстяные радости»

Так федеральные и региональные чиновники борются с недостатком на рынке мягких игрушек

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Ремесленники делали игрушки только из экологически чистых материалов

Ремесленники делали игрушки только из экологически чистых материалов

Специалисты Центра развития туризма из Ярославля сообщили, что в России на рынке образовалась нехватка мягких игрушек, сделанных из натуральных и экологически чистых материалов. С этим нужно было срочно что-то делать. И чиновники придумали.

— Региональный департамент туризма совместно с Министерством культуры России запустили акселерационный проект «Craft Лаборатория», — сообщили в правительстве Ярославской области. — Его цель — помочь мастерам из регионов Золотого кольца России, работающим в сфере народных художественных промыслов, грамотно презентовать свой продукт и выводить его на рынок.

Игрушки протестировали на детях — им вроде понравились

Игрушки протестировали на детях — им вроде понравились

На конкурс подали заявки около 150 человек. Одна из них — это проект бренда мягких развивающих игрушек «Шерстяные радости». Были также разработаны развивающие игрушки, способствующие гармоничному развитию детей разных возрастов: игрушка-обнимашка — «Добрая семейка», театральная кукла, игрушка с секретом.

— Это современные вещи с элементами художественных промыслов, — объяснили в департаменте туризма Ярославской области.

Эти вещи с элементами промыслов имеют практическое применение

Эти вещи с элементами промыслов имеют практическое применение

Проект финансируется из федерального бюджета — субсидии Минкультуры. Выпускники проекта, а их больше сотни, получают гранты, находят финансирование, привлекают новые рынки (корпоративные заказы), патентуют свои изделия.

Недавно в Ярославле появился ещё один Центр развития туризма. Только уже не при областном правительстве, а при мэрии. Он финансируется из городского бюджета. Сотрудники этой подведомственной организации тоже будут заниматься привлечением туристов. А ещё по инициативе мэрии недавно выбрали логотип 1010-летия города.

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