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Город

Это опасно для детей: в самом модном городке в Ярославле торчит арматура

Его техническое состояние проверяли совсем недавно

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Острые концы металлических прутьев свободно торчат

Острые концы металлических прутьев свободно торчат

Недавние массовые проверки детских городков городской администрацией, похоже, не возымели эффекта. Самый популярный городок на площади Труда в Ярославле оказался опасным для детей ещё после осеннего осмотра. Но сейчас ситуация стала ещё хуже. У этого городка обнажились металлические прутья с острыми концами на одной из установок. 

— Кто-нибудь из ребятишек шарфом зацепится, повиснет, тогда, может быть, начнут думать, что с этим делать, а пока давайте, детки... Не дай бог, конечно, — комментирует в соцсетях Владислава Советова. 

Ответственность за этот городок несёт администрация Ярославля, которая, в свою очередь, многое требует с компании-установщика. В последней ранее заявляли, что все поломки из-за того, что  взрослые пользуются  аттракционами, хотя они рассчитаны на детей и подростков. Мы публиковали данные, с каким весом можно лазать и по каким установкам. 

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детский городокопасностьбезопасность аттракционов

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КОММЕНТАРИИ (5)

bkmz
30 ноя 2019 в 18:11

ну тут либо слоны лазили по ней - что швы отошли и она деформировалась , либо сварщик - не особо старательный

30 ноя 2019 в 18:10

Вот тут и нужно рвение ярославской прокуратуры,которая,хлебом не корми, ну очень любит мониторить интернет на предмет всяких нарушений.Посмотрим,выступит ли прокуратура в суде в защиту неопределённого круга лиц,по факту сообщения в СМИ.Или они только порносайты умеют закрывать?

Сергей
30 ноя 2019 в 18:45

Какой, к лешему, площади Труда?? Вы уже новость с вк нормально перепостить не можете? Городок у ТЮЗа!! На Труда вообще нет городков!