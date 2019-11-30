Это опасно для детей: в самом модном городке в Ярославле торчит арматура

Недавние массовые проверки детских городков городской администрацией, похоже, не возымели эффекта. Самый популярный городок на площади Труда в Ярославле оказался опасным для детей ещё после осеннего осмотра. Но сейчас ситуация стала ещё хуже. У этого городка обнажились металлические прутья с острыми концами на одной из установок.

— Кто-нибудь из ребятишек шарфом зацепится, повиснет, тогда, может быть, начнут думать, что с этим делать, а пока давайте, детки... Не дай бог, конечно, — комментирует в соцсетях Владислава Советова.