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Их убивают: в Ярославле устроили акцию в память о погибших трансгендерах

ЛГБТ-активисты провели мероприятие в центре города

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Манекены выставили в семь утра

Манекены выставили в семь утра

Сегодня в Ярославле прошла акция в память об убитых трансгендерах. В семь утра у памятника Федору Волкову появилась табличка с именами убитых трансгендеров и три головы от манекенов — «не вижу, не слышу, не говорю».

— В этом году мы решили поднять тему того, что вопросы трансфобии игнорируются. Люди не слышат, не видят, не говорят об этом, — объяснила суть акции ЛГБТ-активистка Алан Ерох.

Акция прошла у памятника Волкову

Акция прошла у памятника Волкову

День памяти погибших трансгендеров представители сексуальных меньшинств каждый год отмечают каким-либо перформансом. В прошлом году на Стрелке поставили крест с распятым на нём человеком. Годом ранее устроили пикет на площади Волкова. Тогда ЛГБТ-активистов закидали яйцами.

Список погибших трансгендеров

Список погибших трансгендеров

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
20 ноя 2019 в 14:40

Аааа....днём уже боится светиться ?

Гость
20 ноя 2019 в 14:39

Найдите Ерох работу! Из студентов выгнали, заграницу (как беженке обиженной) не предоставили, так пусть хоть ночью улицы метёт.

Гость
20 ноя 2019 в 14:38

Да что вы всё рекламируете персонажа с метальным расстройством личности и глупыми, никому не нужными акциями ?