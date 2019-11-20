Их убивают: в Ярославле устроили акцию в память о погибших трансгендерах

Сегодня в Ярославле прошла акция в память об убитых трансгендерах. В семь утра у памятника Федору Волкову появилась табличка с именами убитых трансгендеров и три головы от манекенов — «не вижу, не слышу, не говорю».
— В этом году мы решили поднять тему того, что вопросы трансфобии игнорируются. Люди не слышат, не видят, не говорят об этом, — объяснила суть акции ЛГБТ-активистка Алан Ерох.
День памяти погибших трансгендеров представители сексуальных меньшинств каждый год отмечают каким-либо перформансом. В прошлом году на Стрелке поставили крест с распятым на нём человеком. Годом ранее устроили пикет на площади Волкова. Тогда ЛГБТ-активистов закидали яйцами.