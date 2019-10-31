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День города в Ярославле перенесли на сентябрь: названы дата и место проведения праздника в 2020 году

Ярославль отметит свое 1010-летие

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В 2020 году День города в Ярославле решено перенести с традиционной последней субботы мая на сентябрь. В качестве даты выбрана вторая суббота первого осеннего месяца — 12 сентября. А центральной площадкой гуляний станет стадион «Спартаковец».

— В большей степени ярославцы воспринимают Советскую площадь как место проведения официальных, статусных мероприятий. Выбор «Спартаковца» — это вызов для нас, мы наконец-то приведем его в порядок, ведь даже на 1000-летие доделать стадион не удалось. С точки зрения исторического контекста «Спартаковец» также подходит больше, — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Сейчас власти готовят проект реконструкции стадиона. На нем планируют установить трибуны, поменять освещение, обновить внешний вид.

Также уже известны и некоторые мероприятия, которые точно включат в программу торжества: возложение цветов к памятнику Ярославу Мудрому, церемония открытия праздника, парад духовых оркестров «Ярославские фанфары». Предполагается, что на Дне города в следующем году будут работать 10 площадок.

Напомним: в 2020 году Ярославль отметит 1010 лет с момента основания. Также в следующем году мы отпразднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы успеть основательно подготовиться к празднованию двух этих круглых дат, было принято решение передвинуть День города с мая на более поздний срок.

Тем временем как раз сейчас ярославцы выбирают символ предстоящего 1010-летия города. Отдать голос за понравившийся проект можно на сайте мэрии. Свое голосование запустил и портал 76.RU.

Как вам идея перенести День города на сентябрь?

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      КОММЕНТАРИИ (13)

      Гость
      31 окт 2019 в 22:07

      Абсолютно все равно, давно на этот шлак не хожу, реально, лучше бы эти деньги на дороги пустили

      Гость
      31 окт 2019 в 21:54

      По мне так праздновать нечего, в стране кризис, нищета и разруха. Тут не праздновать а вводить сметную казнь нужно да менять власть в стране.

      Консерватор
      31 окт 2019 в 20:35

      Заняться нечем больше.. Отменили бы совсем его, всё равно мало народа ходит, а деньги на ремонт дорог и дворов пустили бы лучше.