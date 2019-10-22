«В такие лужи хоронить нельзя»: в Ярославле депутаты провели совещание на кладбище

Добраться до могил на Осташинском кладбище сложно — повсюду вода и грязь Фото: Михаил Контуев

Чиновники мэрии и депутаты муниципалитета съездили помесить грязь на Осташинском кладбище. Ну или, если говорить на их языке, то провели там выездное совещание. Сейчас там рабочие строят новый сектор для захоронений, и представители власти решили своими глазами посмотреть на это.

— Работа продолжается, несмотря на погодные условия, — описал увиденное председатель муниципалитета Артур Ефремов. — По словам подрядчика, в течение следующих 10–15 дней будет подготовлена основная дорога. От неё к участкам будут протянуты второстепенные дороги. До конца месяца подрядчик должен выполнить все необходимые работы



Чиновники и депутаты своими туфлями испытали благоустройство на Осташинском кладбище Фото: мэрия Ярославля

Кладбище закрыли для захоронений в мае. Сказали, что нужно делать систему водоотведения. И пообещали, что до октября сделают. Но полгода не хватило для этих работ — кладбище до сих пор закрыто, а к могилам не подобраться — кругом огромные лужи и грязь.

— Не открыли кладбище, потому что долго искали подрядчика по 44-му ФЗ , — сказал депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. — Только сейчас приступили к работам. Выделено было 7 миллионов рублей. На эти деньги должны построить около 8 гектаров мест под захоронения. Сколько именно — сказать сложно, пока подрядчик не закончит планировку. Хватит где-то на два года. Сдача намечена на ноябрь, в декабре кладбище должны открыть под захоронения. Вводится в эксплуатацию кладбище будет очередями. Всего их три, сейчас первая очередь фактически заполнена.



Видео: Михаил Контуев

Обещали контролёры из власти разобраться и с грязью. Говорят, будут следить, чтобы подрядчик навёл порядок. Но пока и Осташинское, и единственное работающее кладбище в Селифонтово продолжают утопать в жиже.



— Люди — не свиньи, в такие лужи хоронить никого нельзя, — добавил Дмитрий Петровский. — Мы предложили использовать часть запланированных денег на вывоз мусора и обустройство территории. Также нужно продолжать искать возможность выделения земли для строительства нового городского кладбища.



Так сейчас выглядит дорога к могилам на Осташинском кладбище Фото: Михаил Контуев