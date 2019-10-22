«В такие лужи хоронить нельзя»: в Ярославле депутаты провели совещание на кладбище

Чиновники мэрии и депутаты муниципалитета съездили помесить грязь на Осташинском кладбище. Ну или, если говорить на их языке, то провели там выездное совещание. Сейчас там рабочие строят новый сектор для захоронений, и представители власти решили своими глазами посмотреть на это.
— Работа продолжается, несмотря на погодные условия, — описал увиденное председатель муниципалитета Артур Ефремов. — По словам подрядчика, в течение следующих
Кладбище закрыли для захоронений в мае. Сказали, что нужно делать систему водоотведения. И пообещали, что до октября сделают. Но полгода не хватило для этих работ — кладбище до сих пор закрыто, а к могилам не подобраться — кругом огромные лужи и грязь.
— Не открыли кладбище, потому что долго искали подрядчика по
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Обещали контролёры из власти разобраться и с грязью. Говорят, будут следить, чтобы подрядчик навёл порядок. Но пока и Осташинское, и единственное работающее кладбище в Селифонтово продолжают утопать в жиже.
— Люди — не свиньи, в такие лужи хоронить никого нельзя, — добавил Дмитрий Петровский. — Мы предложили использовать часть запланированных денег на вывоз мусора и обустройство территории. Также нужно продолжать искать возможность выделения земли для строительства нового городского кладбища.
О переполненности ярославских кладбищ известно давно. Власти говорят об этой проблеме с
Сейчас чиновники говорят, что за время, пока хватает мест для захоронений в Селифонтово и на Осташинском, решат вопрос со строительством нового кладбища. Говорят, что будут для этого покупать землю в Ярославском районе, но где именно, пока ещё не решили. А пока ярославцам приходится довольствоваться малым и соглашаться на захоронение своих умерших близких в грязевое месиво. И это не понравилось прокуратуре.