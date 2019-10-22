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Город

«В такие лужи хоронить нельзя»: в Ярославле депутаты провели совещание на кладбище

Народные избранники рассказали, когда на Осташинском откроют новые сектора для захоронений

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Добраться до могил на Осташинском кладбище сложно — повсюду вода и грязь

Добраться до могил на Осташинском кладбище сложно — повсюду вода и грязь

Чиновники мэрии и депутаты муниципалитета съездили помесить грязь на Осташинском кладбище. Ну или, если говорить на их языке, то провели там выездное совещание. Сейчас там рабочие строят новый сектор для захоронений, и представители власти решили своими глазами посмотреть на это.

— Работа продолжается, несмотря на погодные условия, — описал увиденное председатель муниципалитета Артур Ефремов. — По словам подрядчика, в течение следующих 10–15 дней будет подготовлена основная дорога. От неё к участкам будут протянуты второстепенные дороги. До конца месяца подрядчик должен выполнить все необходимые работы

Чиновники и депутаты своими туфлями испытали благоустройство на Осташинском кладбище

Чиновники и депутаты своими туфлями испытали благоустройство на Осташинском кладбище

Кладбище закрыли для захоронений в мае. Сказали, что нужно делать систему водоотведения. И пообещали, что до октября сделают. Но полгода не хватило для этих работ — кладбище до сих пор закрыто, а к могилам не подобраться — кругом огромные лужи и грязь.

— Не открыли кладбище, потому что долго искали подрядчика по 44-му ФЗ, — сказал депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. — Только сейчас приступили к работам. Выделено было 7 миллионов рублей. На эти деньги должны построить около 8 гектаров мест под захоронения. Сколько именно — сказать сложно, пока подрядчик не закончит планировку. Хватит где-то на два года. Сдача намечена на ноябрь, в декабре кладбище должны открыть под захоронения. Вводится в эксплуатацию кладбище будет очередями. Всего их три, сейчас первая очередь фактически заполнена.

Видео: Михаил Контуев

Обещали контролёры из власти разобраться и с грязью. Говорят, будут следить, чтобы подрядчик навёл порядок. Но пока и Осташинское, и единственное работающее кладбище в Селифонтово продолжают утопать в жиже.

— Люди — не свиньи, в такие лужи хоронить никого нельзя, — добавил Дмитрий Петровский. — Мы предложили использовать часть запланированных денег на вывоз мусора и обустройство территории. Также нужно продолжать искать возможность выделения земли для строительства нового городского кладбища.

Так сейчас выглядит дорога к могилам на Осташинском кладбище

Так сейчас выглядит дорога к могилам на Осташинском кладбище

О переполненности ярославских кладбищ известно давно. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

Сейчас чиновники говорят, что за время, пока хватает мест для захоронений в Селифонтово и на Осташинском, решат вопрос со строительством нового кладбища. Говорят, что будут для этого покупать землю в Ярославском районе, но где именно, пока ещё не решили. А пока ярославцам приходится довольствоваться малым и соглашаться на захоронение своих умерших близких в грязевое месиво. И это не понравилось прокуратуре.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    22 окт 2019 в 17:26

    Мда, конструктивное совещание...

    Ално
    22 окт 2019 в 17:24

    А говорят что якобы продолжительность жизни возросла до 72 лет и что можно пенсионный возраст было повысить. Я тут как-то на Осташинском смотрел проходя к могиле своих родственников что мало кто из умерших до 65 лет дожил.

    Гость
    22 окт 2019 в 16:41

    Из рубрики : по таким дорогам ездить нельзя , в таких парках гулять нельзя