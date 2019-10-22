«Не исправят — будем штрафовать»: прокуратура проверила затопленное кладбище под Ярославлем

Кладбище в Селифонтово утопает в воде и грязи

После сообщений СМИ о затоплении кладбища в Селифонтово туда с проверкой выехали представители прокуратуры Ярославля.



— Уровень воды на таких участках должен находиться в границах, обеспечивающих нормальные условия для захоронения. В результате меняющихся погодных условий, большого количества осадков возможно нарушение санитарных норм на территории мест захоронений рядом с деревней Селифонтово, что может повлечь застой воды, частичное разрушение мест захоронений, невозможность подхода к местам захоронения, — констатировали в ведомстве.

