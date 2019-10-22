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Город

«Не исправят — будем штрафовать»: прокуратура проверила затопленное кладбище под Ярославлем

Погост у деревни Селифонтово частично ушел под воду

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Кладбище в Селифонтово утопает в воде и грязи

Кладбище в Селифонтово утопает в воде и грязи

После сообщений СМИ о затоплении кладбища в Селифонтово туда с проверкой выехали представители прокуратуры Ярославля.

— Уровень воды на таких участках должен находиться в границах, обеспечивающих нормальные условия для захоронения. В результате меняющихся погодных условий, большого количества осадков возможно нарушение санитарных норм на территории мест захоронений рядом с деревней Селифонтово, что может повлечь застой воды, частичное разрушение мест захоронений, невозможность подхода к местам захоронения, — констатировали в ведомстве.

В итоге исполняющему обязанности директора предприятия «Служба городских кладбищ» Ярославля объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также в прокуратуре порталу 76.RU уточнили, что если учреждение не примет меры по исправлению ситуации, то с его руководства могут уже спросить по всей строгости — вплоть до выписки штрафов.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Карл
    22 окт 2019 в 11:44

    ойййй, штрафы, тысяч по 10 а то и 20 выпишут )) они там все от страха уже затряслись ))

    Гость
    22 окт 2019 в 10:12

    А почему Осташинское не проверили?