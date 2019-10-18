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Поставновление ярославского судьи в адрес Генпрокурора Юрия Чайки отменили

Жалоба судьи о том, что рассмотрение дел затягивают прокуроры, осталась без ответа

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Дело кончилось пшиком

Дело кончилось пшиком

В Ярославле областной суд отменил частное постановление судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, которое тот вынес в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки.

— Постановление судьи Курапина А. В. отменено, вынесено частное постановление в адрес председателя Красноперекопского районного суда, в котором обращается внимание на допущенные нарушения процессуального законодательства при вынесении частного постановления, — рассказали в Ярославском областном суде.

В переводе на понятный язык жалоба судьи осталась без ответа и никаких последствий не будет иметь. А жаловался судья на то, что в судах из-за прокуроров затягивают рассмотрение дел, что влечет долгую и зачастую бессмысленную работу всего судебного аппарата (полный текст постановления).

Судья Курапин на данный момент продолжает работать в Красноперекопском суде. Ответ от Генпрокуратуры на запрос портала 76.RU по поводу этой ситуации до сих пор не поступил.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    18 окт 2019 в 13:22

    Вот и весь сказ!

    Гость
    18 окт 2019 в 14:14

    Молодец хоть один судья! Побольше бы таких!