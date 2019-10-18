Поставновление ярославского судьи в адрес Генпрокурора Юрия Чайки отменили

В Ярославле областной суд отменил частное постановление судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, которое тот вынес в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки.

— Постановление судьи Курапина А. В. отменено, вынесено частное постановление в адрес председателя Красноперекопского районного суда, в котором обращается внимание на допущенные нарушения процессуального законодательства при вынесении частного постановления, — рассказали в Ярославском областном суде.



В переводе на понятный язык жалоба судьи осталась без ответа и никаких последствий не будет иметь. А жаловался судья на то, что в судах из-за прокуроров затягивают рассмотрение дел, что влечет долгую и зачастую бессмысленную работу всего судебного аппарата (полный текст постановления).