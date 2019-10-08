«Рассмотрение дел доходит до абсурда»: судья из Ярославля выписал постановление Генпрокурору Чайке

Судья устал выполнять дополнительную бессмысленную работу Фото: Александра Савельева

В Ярославле судья Красноперекопского районного суда взмолился о том, чтобы генпрокуратура перестала ставить судей и прокуроров в ситуацию вражды. В распоряжение редакции 76.RU попал документ частного постановления, где излагается суть дела. Судья Курапин оттолкнулся от уголовного дела о взятках, которое могло бы пройти быстро, но прошло с нарушениями сроков. Судья объясняет почему.

Курапин утверждает, что на всех стадиях (кроме той, когда были в статусе свидетелей) оба обвиняемых в содеянном признались, а потому дело можно было рассматривать в особом порядке (так делают для ускорения процесса, когда подозреваемые признаются).



— Ввиду бессмысленных, явно надуманных и, по сути, ничем не обоснованных возражений прокурора против рассмотрения дела в особом порядке, дело суд вынужден был рассмотреть в общем порядке, что повлекло за собой нарушение 1,5-месячного срока рассмотрения уголовного дела, — пишет Курапин.

Судья посчитал, что приговор могли вынести ещё 28 августа, но в итоге вердикт прозвучал только 7 октября — из-за всех формальных проволочек.

— То есть суд без какой-либо очевидной необходимости был вынужден выполнить бессмысленную, никому не нужную, но весьма трудоёмкую работу, что при запредельной загруженности судей не может не вызывать справедливого возмущения действиями прокурора, беспричинно препятствовавшего нормальному и законному отправлению правосудия.

Впрочем, судья предположил, что причины у происходящего всё же есть.

— По имеющимся у суда сведениям, в соответствии с малопонятным и очевидно незаконным указанием одного из руководителей Генеральной прокуратуры РФ порочная практика беспричинного и бессмысленного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел распространилась по всей стране и доходит до абсурда, поскольку должностным лицом Генпрокуратуры установлен процент рассмотрения судами дел в особом порядке, превышать который не допускается ни при каких обстоятельствах, а за превышение этого процента прокуроры несут очевидно незаконную дисциплинарную ответственность. При этом этот процент установлен произвольно, не имеет смысла и цели, не основан ни на каких научных исследованиях или анализе судебной практики, — говорится в документе судьи.



Курапин также предполагает, что прокурорам приходится изо всех сил соблюдать странную норму. А объяснить зачем никто не может.

— Создаются искусственные предпосылки для вражды между работниками судов и прокуратуры, — тревожится Курапин.

В своем послании судья рассуждает — если человек невиновен, он никогда не согласится на рассмотрение в особом порядке: «ни одного случая, когда лицо, непричастное к преступлению, было осуждено по результатам рассмотрения дела в особом порядке, в практике судов РФ не было», — уточняет Курапин. И уверяет, что долгие заседания в общем порядке ни к чему хорошему не приводят — только отвлекают людей на «участие в бессмысленных судебных заседаниях».

— У судей в результате выполнения бессмысленной, никому не нужной дополнительной работы при общеизвестно большой нагрузке просто пропадает желание работать, в результате чего вышеуказанные действия прокуроров, по сути, направлены на развал судебной системы РФ. Мириться с этим не представляется возможным, — написал судья.



И в конце предложил генпрокурору России Юрию Чайке прекратить «порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел».

На данный момент ни в пресс-службе областного суда, ни в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры комментариев на эту тему не дают. Редакция направляет запрос в Генпрокуратуру, чтобы узнать ответ на претензию от главы ведомства.