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«Затянулись согласования»: мэрия ответила, почему в брагинском парке разломали новый асфальт

Чиновники пообещали, что все восстановят

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Жителям Брагино пообещали восстановить разрушенный асфальт в парке у прудов

Жителям Брагино пообещали восстановить разрушенный асфальт в парке у прудов

Жители Дзержинского района Ярославля были в шоке, когда увидели, как в парке 30-летия Победы у прудов рабочие разломали недавно уложенный асфальт, чтобы провести освещение. Кроме того, тяжелая техника, которая роет траншеи, уже разбила несколько бордюров — опять же новеньких. Люди даже предложили отправить новость об этом в шоу Ивана Урганта.

— Опоры освещения в парке 30-летия Победы принадлежат МРСК. В связи с затянувшимся согласованием с собственником данные работы выполняются последним этапом. Все разрушенные бордюры, а также асфальтовое покрытие будут восстановлены, — пообещали в департаменте городского хозяйства мэрии.

Напомним, парк 30-летия Победы благоустраивают по программе «Решаем вместе». По этой же программе приводят в порядок и Юбилейный парк. Правда, не обходится без накладок. В Юбилейном парке поставили для детей горку из грязи. Правда, после волны возмущенных откликов горожан, ее убрали. А на ее месте поставили новый городок.

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паркДзержинский районЯрославль

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    16 окт 2019 в 16:40

    Зачем им парк, постройте лучше дешевую пивную. А землю отдайте под застройку и все будут рады.

    Дмитрий
    16 окт 2019 в 17:19

    А то что эти дорожки больше похожи на полосу препятствий с водными преградами, никого не смущает?

    Гость
    16 окт 2019 в 16:33

    Дураки и дороги! почему сразу-то все не продумать? Тупость чинушей зашкаливает