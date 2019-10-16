«Затянулись согласования»: мэрия ответила, почему в брагинском парке разломали новый асфальт

Жители Дзержинского района Ярославля были в шоке, когда увидели, как в парке 30-летия Победы у прудов рабочие разломали недавно уложенный асфальт, чтобы провести освещение. Кроме того, тяжелая техника, которая роет траншеи, уже разбила несколько бордюров — опять же новеньких. Люди даже предложили отправить новость об этом в шоу Ивана Урганта.



— Опоры освещения в парке 30-летия Победы принадлежат МРСК. В связи с затянувшимся согласованием с собственником данные работы выполняются последним этапом. Все разрушенные бордюры, а также асфальтовое покрытие будут восстановлены, — пообещали в департаменте городского хозяйства мэрии.

