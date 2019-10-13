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Город

«Это бесплатно от мэрии»: в ярославском дворе заасфальтировали лужи

Местные жители сняли работы на видео

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Асфальт положили прямо в воду

Асфальт положили прямо в воду

Жителей дома 56, корпус 2 на улице Громова возмутил ремонт дорог в их дворе. Сегодня утром под окна к жильцам приехали рабочие и принялись вычерпывать лопатами воду из луж на относительно ровном проезде.

— Приехали рабочие, сказали, что будут укладывать тут асфальт, — рассказал местный житель Виталий Перевалов. — Сказали, что это бесплатно от мэрии. 50 квадратных метров асфальта на самой ровной во дворе дороге, а мы бы хотели, чтобы нам заделали ямы.

Жители говорят, что асфальтировали самую ровную дорогу во дворе

Жители говорят, что асфальтировали самую ровную дорогу во дворе

Рабочие заасфальтировали столько, сколько им и полагалось, — пролёт от подъезда до подъезда. При этом на видео, снятом жильцами, видно, что осушить лужи перед работой до конца у них не получилось, да и сегодняшний дождь не позволил бы им это сделать, поэтому асфальт утрамбовали прямо в воду.

— Работы закончены, выполнены на 100%, — говорят жильцы дома. — Теперь здесь можно ходить в носках. Спасибо мэрии.

Лужи не смутили рабочих

Лужи не смутили рабочих

Видео: Виталий Перевалов

Похоже, от такого ремонта в шоке только жители города. На улице Республиканской, где в этом году идёт масштабный ремонт всей дороги, асфальт укладывали прямо в лужи.

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ТЕГИ

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    13 окт 2019 в 19:06

    Вот если бы они из своих карманов сбросились и заасфальтировали на эти деньги 50 метров. Нет, они использовали деньги жителей города и вбухали их в лужи. Это раньше называлось вредительством и меры принимались соответствующие. Где надзорные органы, спят?

    13 окт 2019 в 18:37

    Ходите на выборы и не выбирайте в муниципалитет этих депутатов и представителей данной партии.