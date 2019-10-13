«Это бесплатно от мэрии»: в ярославском дворе заасфальтировали лужи

Жителей дома 56, корпус 2 на улице Громова возмутил ремонт дорог в их дворе. Сегодня утром под окна к жильцам приехали рабочие и принялись вычерпывать лопатами воду из луж на относительно ровном проезде.
— Приехали рабочие, сказали, что будут укладывать тут асфальт, — рассказал местный житель Виталий Перевалов. — Сказали, что это бесплатно от мэрии. 50 квадратных метров асфальта на самой ровной во дворе дороге, а мы бы хотели, чтобы нам заделали ямы.
Рабочие заасфальтировали столько, сколько им и полагалось, — пролёт от подъезда до подъезда. При этом на видео, снятом жильцами, видно, что осушить лужи перед работой до конца у них не получилось, да и сегодняшний дождь не позволил бы им это сделать, поэтому асфальт утрамбовали прямо в воду.
— Работы закончены, выполнены на 100%, — говорят жильцы дома. — Теперь здесь можно ходить в носках. Спасибо мэрии.
Видео: Виталий Перевалов
Похоже, от такого ремонта в шоке только жители города. На улице Республиканской, где в этом году идёт масштабный ремонт всей дороги, асфальт укладывали прямо в лужи.