«Это бесплатно от мэрии»: в ярославском дворе заасфальтировали лужи

Жителей дома 56, корпус 2 на улице Громова возмутил ремонт дорог в их дворе. Сегодня утром под окна к жильцам приехали рабочие и принялись вычерпывать лопатами воду из луж на относительно ровном проезде.



— Приехали рабочие, сказали, что будут укладывать тут асфальт, — рассказал местный житель Виталий Перевалов. — Сказали, что это бесплатно от мэрии. 50 квадратных метров асфальта на самой ровной во дворе дороге, а мы бы хотели, чтобы нам заделали ямы.

