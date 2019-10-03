«Город нытиков и слабаков»: ярославцы поругались из-за программы с Марком Богатырёвым

Выпуск программы «По секрету всему свету» съёмочная группа телеканала «Россия 1» сняла в Ярославле Фото: «Россия 1»

На сайте 76.RU проходит опрос, в котором люди высказываются по поводу выпуска программы «По секрету всему свету» с Марком Богатырёвым, которая была снята в Ярославле. На данный момент большинство (44%) проголосовавших ответили, что Ярославль не такой, ведь в программе показаны лишь лучшие места; 36% считают, что на «России 1» была показана лишь лакированная действительность и 18% уверены, что город поканан настоящим — таким, какой он есть на самом деле.

Съёмочная группа телеканала «Россия-1» побывала в Ярославле. Здесь они сняли очередной выпуск программы «По секрету всему свету».



Ведущий шоу Марк Богатырёв показал зрителям главные достопримечательности города: зону ЮНЕСКО, театр Волкова, Спасо-Преображенский монастырь, а также побывал на колокололитейном заводе, поел в местном ресторане и поиграл в русскую лапту.

— Ярославль — город истинных патриотов, — резюмировал ведущий шоу «По секрету всему свету» Марк Богатырёв. — Здесь берегут духовные ценности и помнят секреты дедов; здесь готовят исконные напитки и играют в забытые игры; здесь начинаешь ценить свою страну, людей и даже самого себя.



Люди в комментариях на нашем сайте буквально накинулись на авторов и ведущего программы «По секрету всему свету».

- Марк, раз всё так хорошо оставайся с нами жить навсегда, - пишет Иван.

- Зачем Ярославлю отзывы непонятных персонажей? - задаётся вопросом Потерявшийся Дед.

- Напомнило про ведущую, которая стоя в Скоково на помойке, рассуждала, что хорошо бы все это рассортировать, но не ей, - добавляет Инженер1.

- На этом канале («Россия 1», - прим. ред.) все российские города такие, а в зарубежных — тайфун, взрыв, пожар, наводнение, - припечатал Здешний.

