«Город нытиков и слабаков»: ярославцы поругались из-за программы с Марком Богатырёвым

На сайте 76.RU проходит опрос, в котором люди высказываются по поводу выпуска программы «По секрету всему свету» с Марком Богатырёвым, которая была снята в Ярославле. На данный момент большинство (44%) проголосовавших ответили, что Ярославль не такой, ведь в программе показаны лишь лучшие места; 36% считают, что на «России 1» была показана лишь лакированная действительность и 18% уверены, что город поканан настоящим — таким, какой он есть на самом деле.
Съёмочная группа телеканала «Россия-1» побывала в Ярославле. Здесь они сняли очередной выпуск программы «По секрету всему свету».
Ведущий шоу Марк Богатырёв показал зрителям главные достопримечательности города: зону ЮНЕСКО, театр Волкова, Спасо-Преображенский монастырь, а также побывал на колокололитейном заводе, поел в местном ресторане и поиграл в русскую лапту.
— Ярославль — город истинных патриотов, — резюмировал ведущий шоу «По секрету всему свету» Марк Богатырёв. — Здесь берегут духовные ценности и помнят секреты дедов; здесь готовят исконные напитки и играют в забытые игры; здесь начинаешь ценить свою страну, людей и даже самого себя.
Видео: «Россия 1»
Люди в комментариях на нашем сайте буквально накинулись на авторов и ведущего программы «По секрету всему свету».
- Марк, раз всё так хорошо оставайся с нами жить навсегда, - пишет Иван.
- Зачем Ярославлю отзывы непонятных персонажей? - задаётся вопросом Потерявшийся Дед.
- Напомнило про ведущую, которая стоя в Скоково на помойке, рассуждала, что хорошо бы все это рассортировать, но не ей, - добавляет Инженер1.
- На этом канале («Россия 1», - прим. ред.) все российские города такие, а в зарубежных — тайфун, взрыв, пожар, наводнение, - припечатал Здешний.
Другие пользователи интернета бросились защищать авторов программы и, конечно, свой город.
- Прекрасный сюжет, в первую очередь ориентированный на туристов, что только во благо нашему городу, - уверен Сергей Канатьев.
- Положительно оценили город - плохо. Правильно, Ярославль помойка и помойка из-за жителей которые живут в этом городе и постоянно "воняют". Город нытиков, слабаков и иждивенцев, - поделился мнением Гость.
Марк Богатырев — российский актер театра и кино, известный телезрителям по главной роли в сериале «Кухня», где сыграл повара Максима Лаврова, ставшего кумиром многих девушек. Работает ведущим программы «По секрету всему свету» на государственном канале «Россия-1».
Ранее устаревшим назвал Ярославль блогер Илья Варламов, который в прошлом году прогулялся здесь с мэром Владимиром Слепцовым. А урбанист Аркадий Гершман отметил, что Ярославль — это город с мёртвым центром.
А накануне визита президента России Владимира Путина в Ярославль в прошлом году, в городе уже был скандал, связанный с работой ВГТРК. Тогда в эфир вышел сюжет журналистов «России 24» с форума «ПроеКТОриЯ» про суперразработку российских учёных робота Бориса, который в итоге оказался обычным аниматором в костюме. Сюжет вызвал большой резонанс. В интернете появилась куча весёлых мемов по этому поводу, производители костюма рассказали, что это устаревшая модель, а организаторы форума всю вину свалили на телевизионщиков.