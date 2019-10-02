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«Город истинных патриотов»: телезвезда Марк Богатырёв показал Ярославль на федеральном канале

Вышел свежий выпуск программы «По секрету всему свету» на телеканале «Россия-1»

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Новый выпуск программы&nbsp;«По секрету всему свету» съёмочная группа телеканала&nbsp;«Россия 1» сняла в Ярославле

Новый выпуск программы «По секрету всему свету» съёмочная группа телеканала «Россия 1» сняла в Ярославле

Съёмочная группа телеканала «Россия-1» побывала в Ярославле. Здесь они сняли очередной выпуск программы «По секрету всему свету».

Ведущий шоу Марк Богатырёв показал зрителям главные достопримечательности города: зону ЮНЕСКО, театр Волкова, Спасо-Преображенский монастырь, а также побывал на колокололитейном заводе, поел в местном ресторане и поиграл в русскую лапту.

— Ярославль — город истинных патриотов, — резюмировал ведущий шоу «По секрету всему свету» Марк Богатырёв. — Здесь берегут духовные ценности и помнят секреты дедов; здесь готовят исконные напитки и играют в забытые игры; здесь начинаешь ценить свою страну, людей и даже самого себя.

Видео: «Россия 1»

Правда, не все зрители выпуска остались в таком же прекрасном впечатлении от Ярославля, как ведущий программы.

— Такое чувство, что Ярославль остался в 80–90-х, — написал пользователь YouTube Amfodemon. — Была у города возможность стать второй Казанью, но по факту — чуть лучше Иванова, Вологды и Костромы.

Устаревшим назвал Ярославль и блогер Илья Варламов, который в прошлом году прогулялся здесь с мэром Владимиром Слепцовым. А урбанист Аркадий Гершман отметил, что Ярославль — это город с мёртвым центром.

Каким Марк Богатырёв показал Ярославль?

Каким Марк Богатырёв показал Ярославль?

    Марк Богатырев — российский актер театра и кино, известный телезрителям по главной роли в сериале «Кухня», где сыграл повара Максима Лаврова, ставшего кумиром многих девушек. Работает ведущим программы «По секрету всему свету» на государственном канале «Россия-1».

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      КОММЕНТАРИИ (6)

      здешний
      2 окт 2019 в 17:09

      ну на этом канале все российские города такие. А в зарубежных тайфун/взрыв/пожар/наводнение

      2 окт 2019 в 17:08

      местный Илья Огурцов)))

      Иван
      2 окт 2019 в 17:07

      Марк, раз все так хорошо оставайся с нами жить навсегда.