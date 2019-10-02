«Город истинных патриотов»: телезвезда Марк Богатырёв показал Ярославль на федеральном канале

Съёмочная группа телеканала «Россия-1» побывала в Ярославле. Здесь они сняли очередной выпуск программы «По секрету всему свету».
Ведущий шоу Марк Богатырёв показал зрителям главные достопримечательности города: зону ЮНЕСКО, театр Волкова, Спасо-Преображенский монастырь, а также побывал на колокололитейном заводе, поел в местном ресторане и поиграл в русскую лапту.
— Ярославль — город истинных патриотов, — резюмировал ведущий шоу «По секрету всему свету» Марк Богатырёв. — Здесь берегут духовные ценности и помнят секреты дедов; здесь готовят исконные напитки и играют в забытые игры; здесь начинаешь ценить свою страну, людей и даже самого себя.
Видео: «Россия 1»
Правда, не все зрители выпуска остались в таком же прекрасном впечатлении от Ярославля, как ведущий программы.
— Такое чувство, что Ярославль остался в 80–90-х, — написал пользователь YouTube Amfodemon. — Была у города возможность стать второй Казанью, но по факту — чуть лучше Иванова, Вологды и Костромы.
Устаревшим назвал Ярославль и блогер Илья Варламов, который в прошлом году прогулялся здесь с мэром Владимиром Слепцовым. А урбанист Аркадий Гершман отметил, что Ярославль — это город с мёртвым центром.
Каким Марк Богатырёв показал Ярославль?
Марк Богатырев — российский актер театра и кино, известный телезрителям по главной роли в сериале «Кухня», где сыграл повара Максима Лаврова, ставшего кумиром многих девушек. Работает ведущим программы «По секрету всему свету» на государственном канале «Россия-1».