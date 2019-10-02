«С учётом погодных условий»: в Ярославле 162 дома отключили от отопления

— Дефект заключается в неплотности трубы, — сообщил директор Ярославских тепловых сетей ТГК-2 Михаил Абабков. — Сейчас мы его устраним путём внутренней накладки, чтобы в отопительный сезон не столкнуться с большими проблемами. Проведение ремонтных работ запланировано с учётом погодных условий: до конца недели синоптики прогнозируют потепление до +16 °С . Также до момента отключения будет поднята температура теплоносителя, чтобы дольше сохранить тепло.

Сегодня утром в Красноперекопском районе Ярославля отключили отопление. В мэрии города сообщили, что это произошло из-за ремонтных работ на подающем трубопроводе магистрали тепловых сетей ТГК-2. Оказалось, что после подачи теплоносителя в магистраль не выдержал один из участков.

Отключение коснулось 162 домов, расположенных на улицах 8 Марта, Закгейма, Красноперекопской, Бахвалова, Семашко и других, а также в посёлке Ивняки.



Власти заверили, что на объекты социальной сферы отопление будет подаваться «на пролив». То есть детские сады, школы и больницы не останутся без тепла.



— В работе по устранению дефекта будут задействованы четыре ремонтные бригады, и к обеду 4 октября отопление начнёт возвращаться в дома, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.



Отключение горячей воды на время проведения ремонтных работ не запланировано. Жителям отключённых от отопления домов сделают перерасчет в квитанции за октябрь.



Напомним, власти ещё до старта отопительного сезона предполагали, что будут проблемы, и открыто заявляли об этом. Ранее мы сообщали, куда звонить, если дома стали холодными батареи.

