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Люди до сих пор мёрзнут в квартирах: куда звонить, чтобы дали отопление

Мэрия подсказала ярославцам номера

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До сих пор отопление есть не у всех&nbsp;

До сих пор отопление есть не у всех 

Во многих домах Ярославля на 1 октября до сих пор не подключено отопление. Городские власти обещали, что отопительный сезон начнётся 26–27 октября. Но оказалось, это не значило, что дадут сразу всем. Чуть позже чиновники оговорились, что на подключение жилых домов уйдёт примерно неделя. 

— Мы не исключаем, что локальные аварии могут быть, — рассказывал ранее изданию 76.RU и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Они и в прошлом году были. Но мы всё посмотрели, всё проверили; в подготовительный сезон всё опрессовывали, давили — вроде работает. Не исключаем, что когда запустим всё на полную мощность, через два-три дня что-то произойдёт.

И произошло. Ярославцы мёрзнут в своих квартирах и ждут тепла. В мэрии подсказали, куда звонить, если долгожданное тепло так и не появляется.

Телефоны по вопросам подключения отопления

Телефоны по вопросам подключения отопления

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