Люди до сих пор мёрзнут в квартирах: куда звонить, чтобы дали отопление

До сих пор отопление есть не у всех

Во многих домах Ярославля на 1 октября до сих пор не подключено отопление. Городские власти обещали, что отопительный сезон начнётся 26–27 октября. Но оказалось, это не значило, что дадут сразу всем. Чуть позже чиновники оговорились, что на подключение жилых домов уйдёт примерно неделя.

