Люди до сих пор мёрзнут в квартирах: куда звонить, чтобы дали отопление

Во многих домах Ярославля на 1 октября до сих пор не подключено отопление. Городские власти обещали, что отопительный сезон начнётся 26–27 октября. Но оказалось, это не значило, что дадут сразу всем. Чуть позже чиновники оговорились, что на подключение жилых домов уйдёт примерно неделя.
— Мы не исключаем, что локальные аварии могут быть, — рассказывал ранее изданию 76.RU
И произошло. Ярославцы мёрзнут в своих квартирах и ждут тепла. В мэрии подсказали, куда звонить, если долгожданное тепло так и не появляется.