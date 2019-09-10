В Ярославле власти нашли место для снесенных в парке Мира чугунных оград

В Ярославле городские власти определили места, куда поставят чугунную ограду, которую демонтировали в парке Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. Декоративную ограду поставят в двух местах.



— Секции чугунной ограды будут установлены около мемориала «Вечный огонь» и в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина», — сообщила директор Горзеленхоза Вера Кореневская.

Ранее стало известно, что сначала чугунный забор приведут в нормальный вид — отвезут на склад и почистят.



Демонтировать ограду в парке Мира специалисты Горзеленхоза решились, несмотря на возмущения горожан. Директор муниципального предприятия заявила, что они тут лишние.

