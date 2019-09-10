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В Ярославле власти нашли место для снесенных в парке Мира чугунных оград

Куда перенесут ограждения

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Чугунные ограждения убрали сотрудники Горзеленхоза

Фото: Виктор Сысоев

В Ярославле городские власти определили места, куда поставят чугунную ограду, которую демонтировали в парке Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. Декоративную ограду поставят в двух местах.

— Секции чугунной ограды будут установлены около мемориала «Вечный огонь» и в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина», — сообщила директор Горзеленхоза Вера Кореневская.

Ранее стало известно, что сначала чугунный забор приведут в нормальный вид — отвезут на склад и почистят.

Демонтировать ограду в парке Мира специалисты Горзеленхоза решились, несмотря на возмущения горожан. Директор муниципального предприятия заявила, что они тут лишние.

Два года назад в Ярославле разгорелся крупный скандал, когда городские власти решили убирать чугунные ограждения. В итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.

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ТЕГИ

городская средазабор

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    10 сен 2019 в 09:57

    Проходимость и количество гуляющих в сквере встреча, окруженного со всех сторон дорогами со стоящим в пробках транспортом-скорее сквере" Выхлоп" , на первый взгляд минимальна.Ну куда еще там деньги вкладывать ,закапывать.То же самое про сквер в мукомольном переулке.Миллионы в никуда.

    111
    10 сен 2019 в 09:36

    Что за самоуправство? Мож этот недодиректор там лишний?

    Avtor
    10 сен 2019 в 08:01

    Интересно узнать, когда власти отремонтируют смотровую площадку?, на набережной она находятся