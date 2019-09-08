«Могут воткнуть "порнографию"»: в Ярославле власти снимают чугунные заборы

Чугунные ограждения демонтировали сотрудники Горзеленхоза
Фото: Victorius Sysoeff
В Ярославле специалисты Горзеленхоза демонтировали чугунные ограды в парке Мира. Эти заборчики стояли здесь более 50 лет, а теперь, скорее всего, пойдут в металлолом.
— Жаль, что в Ярославле не ценится ничего хорошее, — говорит житель многоквартирного дома на проспекте Ленина Алексей Колобов. — Сейчас нормальную ограду снимут и увезут, а вместо неё могут воткнуть «порнографию» наподобие красных металлических заборов или того, что похоже на кроватные спинки.
— Понятно, что забор устарел, а дело к зиме, может заржаветь, — считает ярославец Виктор Сысоев. — Остаётся верить, что на его месте будет современный с медведями, а не красный.
Но в мэрии заявили, что заборчики тут лишние, мол, не приносят они никакой пользы. Поэтому и решили их убирать.
Два года назад в Ярославле разгорелся крупный скандал, когда городские власти решили убирать чугунные ограждения. В итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.