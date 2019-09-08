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«Могут воткнуть "порнографию"»: в Ярославле власти снимают чугунные заборы

Что говорят жители города по поводу происходящего

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Чугунные ограждения демонтировали сотрудники Горзеленхоза

Фото: Victorius Sysoeff

В Ярославле специалисты Горзеленхоза демонтировали чугунные ограды в парке Мира. Эти заборчики стояли здесь более 50 лет, а теперь, скорее всего, пойдут в металлолом.

— Жаль, что в Ярославле не ценится ничего хорошее, — говорит житель многоквартирного дома на проспекте Ленина Алексей Колобов. — Сейчас нормальную ограду снимут и увезут, а вместо неё могут воткнуть «порнографию» наподобие красных металлических заборов или того, что похоже на кроватные спинки.

— Понятно, что забор устарел, а дело к зиме, может заржаветь, — считает ярославец Виктор Сысоев. — Остаётся верить, что на его месте будет современный с медведями, а не красный.

Но в мэрии заявили, что заборчики тут лишние, мол, не приносят они никакой пользы. Поэтому и решили их убирать.

Два года назад в Ярославле разгорелся крупный скандал, когда городские власти решили убирать чугунные ограждения. В итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Электрик
    8 сен 2019 в 12:26

    Эта власть умеет только сносить и плохо строить.

    гость
    8 сен 2019 в 14:18

    На добрынинском путепроводе, кажется, тоже чугунные ограждения.Что с ними будет? кто отвечает за учет и сохранность? Пока путепровод полностью не закрыли-сделайте ,пожалуйста, фото-видео фиксацию и репортаж.

    Гость
    8 сен 2019 в 13:30

    плохо строят потому что 70% это сумма отката чиновнику, на оставшиеся 30% нужно построить и в карман подрядчику положить. с любого заказа от государства деньги разворовывают чиновники. масштабы коррупции в стране просто ужасающие, россия номер 1 в мире по воровству чиновников.