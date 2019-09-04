Откопали изуродованные кости: учёные раскрыли тайну гибели Ярославля в XIII веке

Ученые из Института археологии РАН и Московского физико-технического института воссоздали картину гибели Ярославля в феврале 1238 года. Тогда армия Батыя захватила город. Погибло много жителей. Учёные нашли и изучили останки 15 человек, погребенных на территории древней усадьбы в центре Ярославля. Как оказалось, трое из них относятся к членам одной семьи.



Схема расположения захоронений в Детинце Ярославля Фото: Archaeolog.ru

— Мы смогли воссоздать не только общую картину гибели города в 1238 году, но и увидеть трагедию отдельной семьи. Благодаря генетическому анализу, мы смогли установить точное родство и выяснили, что в одном из захоронений находились останки семьи из трёх поколений. По данным антропологов, это были бабушка старше 55 лет, ее дочь 30-40 лет и внук — молодой мужчина около 20 лет. Ещё один представитель этой семьи, родственник по женской линии, был погребен в соседнем коллективном захоронении. Важно, что археологи и антропологи предполагали это родство, а генетики смогли его подтвердить — это то, что делает нашу науку более достоверной и дает возможность с большей уверенностью говорить об истории и быте начала XIII века, — сказала руководитель раскопок в Ярославле, заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова.



Учёные составили графическую реконструкцию ярославца из захоронения Фото: Archaeolog.ru

В летописях Ярославль лишь упоминается в одном ряду среди других городов, разоренных войсками Батыя. Но реальные масштабы трагедии открылись в 2005 году при раскопках перед восстановлением Успенского собора. Менее чем за пять лет в Ярославле было найдено самое большое число могил — более 300 захоронений людей, умерших насильственной смертью.



Скорее всего, семья была зажиточной, так как останки нашли в усадьбе в центре города Фото: Archaeolog.ru

— Нашествие Батыя было величайшей трагедией для всей страны, несопоставимой с другими событиями по жестокости и разрушению, — неслучайно оно оказалось одним из немногих событий, получивших отражение в русском фольклоре. И теперь, зная, что происходило в этих городах, мы понимаем, что летописные метафоры — «город утонул в крови» — почти соответствовали действительности. В некоторых публикациях последних 10–15 лет выказывалась точка зрения, что вхождение в Орду было почти мирным, почти добровольным и не было никаких особых зверств. Но сейчас очевидно, что это не так: войска Батыя в первой трети XIII века завоевали Китай, Среднюю Азию, Кавказ, Волжскую Булгарию и ту часть Русской равнины, на которой располагался Ярославль, — пояснила Ася Энговатова.

