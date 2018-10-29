Странную находку на своём участке нашёл ярославец в начале осени

В Некрасовском районе ярославец нашёл необычную находку. В песке, который он заказал для своего участка, он обнаружил предмет, напоминающий позвонок. Мужчина предположил, что огромная кость принадлежит мамонту. Но так ли это, предстоит выяснить специалистам.



— Сейчас кость находится у меня в отделе. Специалистов пока нет, чтобы её проверить, потому что у них полевой сезон. Отдельная кость — это не редкость в Ярославской области. Но редко такие находки попадают в музеи. Зачастую люди оставляют их себе, хотя это запрещено. Человек должен отдать их на изучение, — рассказал заведующий отделом природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.



Если подтвердится, что кость действительно принадлежит доисторическому животному, то, возможно, её оставят в музее-заповеднике в качестве экспоната.



Не менее интересную находку нашли в Рыбинске. Дети и учителя не догадывались, что ходят по кладу столетней давности.