«Власти нужны деньги, а не интересы людей»: колонка жительницы Переславля о коммунальном беспределе

Накануне мы рассказывали о коммунальном скандале в Переславле-Залесском, который дошёл до критической точки. Это случилось после того, как людей насильно перевели в непонятные управляющие компании и власти не смогли дать гарантий, что зимой у них будет отопление. Вчера в городе состоялся большой митинг против захвата рынка ЖКХ, на который приехали высокопоставленные чиновники областного уровня и напели жителям кучу сладких обещаний.



О том, как всё это выглядело глазами местного жителя и мысли обо всей этой ситуации, — в колонке общественницы из Переславля-Залесского Натальи Власовой.



Вчера на митинге переславцы получили очередную порцию чиновничьих обещаний. На сей раз — от представителей региональных властей о том, что все дома вернутся в прежние управляющие компании, где они были до 1 июня 2019 года.

Переславцы уже давно не верят власти местной — почти никакие обещания, даваемые мэрами, не сдерживаются. Но на этот раз нам дали публичные и твёрдые обещания председатель областной думы и зампредправительства. Посмотрим, чего стоят обещания этих высокопоставленных людей. Хотя мне странно было слышать, что вопрос решится вот так просто — возмущенные жители уж чего только не делали, а департамент жилнадзора был глух и нем. Все вопросы, говорили нам, — к правоохранительным органам. А теперь получается, что в обход решений полиции и судов возьмут и все откатят назад? Департамент отменит свой собственный приказ? Мне слабо в это верится. Но обещания даны, даны явно, чтобы успокоить людей.

Я очень надеюсь, что приехавшие к нам руководители осознали серьезность положения и катастрофическую слабость Валерия Астраханцева как главы городского округа. Какие только обвинения вчера не звучали в его адрес — переславцы совершенно не стеснялись в выражениях. Были и более тревожные для регионального руководства звоночки — участники митинга требовали установить, кто покрывает захватчиков на региональном уровне, так как совершенно понятно, что без содействия высокопоставленных руководителей новоявленные «управляшки» не решились бы на такие дерзкие подлоги. Что касается проблем с микрорайоном Чкаловский и с теплоснабжением всего города, то тут областные руководители, не говоря уже о местных властях, выглядели совсем бледно, пытались отделаться дежурными фразами о том, что область в курсе проблем и неустанно работает над их решением, что горячая вода и тепло придут в дома жителей не позже 1 октября. Но никакого выхода из сложившейся ситуации нам не предложили.



Автор колонки Наталья Власова была одним из самых активных участников митинга Фото: Александра Савельева

Зампред правительства Виктор Неженец сказал, что в следующем году точно начнут строить новую котельную. Это просто смешно, потому что нам уже обещали, что котельная будет работать в этом году, а разговорами про то, что в следующем году уж точно начнут строить, мы сыты уже по горло. Виктор Станиславович, наверное, думал вскружить голову собравшимся этой потрясающей новостью — «в следующем году точно начнут строить». Он просто плохо выучил матчасть перед поездкой в Переславль и поставил себя в не очень хорошее положение. Я уверена, что была бы на то воля губернатора, муниципальная котельная на Чкаловском уже давно бы работала. Но, видимо, это не вписывается в интересы руководства области, значит, то, что есть сейчас, губернатора полностью устраивает, и кто-то хочет продолжать ловить рыбку в мутной воде.

То же самое и по сетям в остальной части города — контракт на 50 миллионов областных рублей без конкурса отдан некой подмосковной фирме. Якобы для этого надо было ввести какой-то особый режим. Называется ли этот «особый режим» чрезвычайной ситуацией, жителям не сообщили. Надо сказать, что особого рвения со стороны подрядчика пока не видно, а до начала отопительного сезона остаётся чуть больше месяца. Так что и тут, видимо, то положение, когда на утечки можно списывать миллионы и продолжать копить долги перед поставщиками ресурсов, попутно осваивая десятки миллионов на вялотекущий ремонт сетей, всех заинтересантов устраивает.



А в это время жители города Переславль-Залесский остаются заложниками игр с непонятными подрядчиками, ниоткуда взявшимися управляющими компаниями, переливания из пустого в порожнее на Чкаловском микрорайоне... И никому неинтересны люди, их права, их собственность и благополучие. У меня складывается стойкое ощущение, что власти нужны только живые деньги, которые жители исправно платят за жилищно-коммунальные услуги. Это миллионы рублей, которые текут на счет ЯрОблЕИРЦ и в карманы управляющих компаний. Именно это, а не интересы людей и не ответственность власти перед ними, лежит в основе всего происходящего в Переславле. И уже давно пройдены все мыслимые пределы. Многие ещё просто верят, что их не посмеют оставить без тепла. Да, власти будут говорить громкие слова и давать обещания, выделять деньги, вести бесконечные переговоры, устраивать показательные раскопки, а ситуация будет становится все хуже и отключений будет всё больше.

А переславцам стоит задуматься, какой вклад в стоимость их собственности — квартир в домах города — вносят вот эти действия власти. Кто захочет купить квартиру в городе, который рвут на части коммунальные хищники при полной неспособности властей наладить ситуацию? Квартиры в домах Переславля не будут стоить ничего. Вот так областные власти и их ставленники в городе вытягивают из нас последнее, в том числе уменьшают стоимость нашей собственности, в то время как должны бы заботиться об обратном.



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