«Долой такого мэра, накажите виновных!»: бунт против произвола в ЖКХ в Переславле. Онлайн-трансляция

Подошли первые митингующие, парк оцеплен полицией.
Организаторы готовят сцену для выступлений, настраивают аппаратуру.
Прямой эфир в инстаграме
Миша начинает прямой эфир в нашем инстаграме.
Первые участники митинга.
Росгвардия тут же.
Наши на месте)
— Требуем справедливости! — говорят в эфире местные жители.
На митинге ждут председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.
Приехал председатель облдумы Алексей Константинов. Говорит, ему хорошо известны такие беды, знает, что такое отопительный сезон и «рвущиеся постоянно трубы».
— Всё возвращается на нулевую позицию — эти компании обслуживать эти 130 домов не будут, — говорит Константинов (имеет в виду те компании, к которым приписали жителей без их ведома).
Толпа аплодирует.
— Следствие выявило нарушение в оформлении документов, подписи были поддельными, двое чиновников под арестом. Следственные действия ведутся. Что дальше? Я бы не хотел брать ответственность за правоохранительные органы, где ведется проверка, — говорит Константинов.
— Как долго? — крикнули из толпы.
— Хороший вопрос. Я думаю, что существуют определенные сроки для следственных действий. Но решением губернатора Дмитрия Миронова это решение принято и будет исполнено, — ответил он.
Миша говорит, что на митинге около 200 человек.
Люди засыпали председателя думы вопросами: сколько, например, им теперь будет приходить квитанций? Трудно председателю.
Толпа гудит, и выступающие на сцене не могут понять вопросов.
— Те дома, где были подделаны подписи, в ведении УК не оставят, — говорят со сцены чиновники.
Люди кричат про прохудившиеся трубы. Чиновники:
— Это тонкий вопрос, мы еще приедем и постараемся понять, как что делать.
Людей довели до точки кипения.
Константинов выступает перед местными жителями.
Люди спрашивают, кто именно задержан по делу. И как будут наказаны виновные.
Председатель думы:
— Вы меня загоняете в угол. Вы хотите от меня услышать: «Этого — туда, этого — сюда?» Двое сотрудников департамента под арестом. В УК изъяли документы, они в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Из УК пока никто не арестован. Не возвращаться же в 37-й год.
— Давно пора! — кричат из толпы.
Люди кричат: почему сразу не остановили тех, кто провернул такое? И куда смотрели власти?
— Долой такого мэра! — крикнула выступившая женщина.
— Все живые люди, и все ошибаются. Вчера была поставлена задача на законодательном уровне внести в закон изменения, чтобы больше таких историй не повторялось, — ответил председатель думы Алексей Константинов.
Полиция на митинге.
Напомним, что прямой эфир идёт у нас в инстаграме.
Люди требуют по протоколам найти виновных лиц.
Чиновникам приходится отбивать бесконечные гневные вопросы горожан.
Эфир в инстаграме прервался, но мы возобновили. Смотреть здесь.
— Как так получилось, кто мог допустить, и почему не предотвратили? Ни один преступник не пойдет на такое без поддержки, без крыши, — возмущается житель Переславля, высказывая общие подозрения.
Претензии к мэру города
— А мэр почему молчит? Как вы живёте? Как вам дышится? — набросились на главу города Валерия Астраханцева.
Но микрофон пока взял председатель думы.
— Вы ошибаетесь, если считаете, что я в связке, — говорит Константинов.
— Не про вас говорили! — кричат.
Председатель говорит, что все ответят за свои действия, но в рамках закона.
Обещают дать микрофон мэру. А то что-то он пока молчит.
— Спасибо за критику. Первое лицо города в ответе за все. Я признаю, что то, что произошло — в этом администрация виновата перед вами, — говорит мэр Валерий Астраханцев. — Но есть юридическая процедура. Оценить в тот момент, кто прав, было сложно. Ваши жалобы послужили хорошим катализатором, чтобы те органы, которые принимают решения, принимали решения. И эти решения будут приняты.
Сложно, в общем, мэру оправдываться.
— Мы ходим с управляющими компаниями по домам, смотрим готовность к отопительному сезону. Но оценить, кто из них кто, нам сложно, — говорит мэр.
— Мы оценили! — ответили ему.
— В этой социальной напряженности есть наша ответственность, — признается мэр. Но что-то люди не очень прониклись.
— Вы не участвуете в процессе, а делаете все против, поддерживаете новые УК! — кричат ему.
— Сейчас идет работа с этими УК, чтобы их принудить по-хорошему, — мэр отвечает, как выгнать подозрительные управдомы.
— Мы мэр города — вы батька! Как мэр сказал — так и должно быть! — кричат ему.
— Эх, если б так было...
Мэряи объясняет, что деньги, которые жители платили за тепло, осели в УК, не дойдя до ресурсных компаний. Оттого, мол, и долги такие у города (это-то и грозит отключением тепла зимой).
Зампредседателя облправительства Виктор Неженец говорит, что завтра будет приказ, по которому будет определено, как жителям платить за коммуналку — и всё станет понятно.
Председатель облдумы предлагает подвести черту и начать в следующий раз собираться не по 300 человек, а по 6 представителей.
— Погодите! Рано подводить черту! — люди не отпускают.
Теперь хотят говорить про Чкаловский микрорайон — там 2000 человек и воинская часть сидят 4 месяца без воды.
— Товарищи, оглянитесь! Мы в другом мире живем! Частная собственность у нас, частная собственность! — говорит председатель думы на вопрос, почему нельзя уже навести порядок с котельной, отобрать её и наладить работу.
Власти говорят, что готовы выкупить частную котельную, которая оказалась в центре скандала.
— Но владелец говорит: «Я её не для того покупал, чтобы продавать».
Неженец говорит, что сейчас думают о строительстве муниципальной котельной, чтобы уже поставить точку.
Переславцы не отпускают выступающих.
Лица митинга.
Что в целом: людям пообещали «обнулить» историю с управдомами, встречаться уже в рабочих группах. Жителям Переславля хочется больше — чтобы те, кто фальсифицировал их подписи и кто этому потворствовал, были наказаны. Пока всё подвисло в воздухе.
Мы дадим подробнее разбор митинга. А сейчас заканчиваем трансляцию. Спасибо, что были с нами!