«Долой такого мэра, накажите виновных!»: бунт против произвола в ЖКХ в Переславле. Онлайн-трансляция

— Следствие выявило нарушение в оформлении документов, подписи были поддельными, двое чиновников под арестом. Следственные действия ведутся. Что дальше? Я бы не хотел брать ответственность за правоохранительные органы, где ведется проверка, — говорит Константинов.

— Как долго? — крикнули из толпы.

— Хороший вопрос. Я думаю, что существуют определенные сроки для следственных действий. Но решением губернатора Дмитрия Миронова это решение принято и будет исполнено, — ответил он.