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«Долой такого мэра, накажите виновных!»: бунт против произвола в ЖКХ в Переславле. Онлайн-трансляция

Жители города в Ярославской области могут остаться без отопления зимой

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В Переславле назрел скандал из-за ЖКХ

Коммунальный скандал с захватом рынка ЖКХ в Переславле-Залесском в Ярославской области дошёл до точки кипения. Люди уже полгода сидят без горячей воды и рискуют на зиму остаться без отопления. Плюс ко всему жителей многоэтажек насильно перевели в управляющие компании с кабальными условиями обслуживания. Мы уже подробно рассказывали о том, что творится в городе. Люди вышли на протест и заявили, что готовы идти до конца.

Наши корреспонденты Михаил Контуев и Александра Савельева следят за тем, что сейчас происходит на массовом митинге против произвола в сфере ЖКХ в Переславле-Залесском.

В режиме онлайн мы в 18:00 начнем и прямой эфир в нашем инстаграме.

Ольга Прохорова

Подошли первые митингующие, парк оцеплен полицией.

Ольга Прохорова

Организаторы готовят сцену для выступлений, настраивают аппаратуру.

Ольга Прохорова

Прямой эфир в инстаграме

Миша начинает прямой эфир в нашем инстаграме.

Ольга Прохорова

Первые участники митинга.

Ольга Прохорова

Росгвардия тут же.

Ольга Прохорова

Наши на месте)

Ольга Прохорова

— Требуем справедливости! — говорят в эфире местные жители.

Ольга Прохорова

На митинге ждут председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.

Ольга Прохорова

Приехал председатель облдумы Алексей Константинов. Говорит, ему хорошо известны такие беды, знает, что такое отопительный сезон и «рвущиеся постоянно трубы».

Ольга Прохорова

— Всё возвращается на нулевую позицию — эти компании обслуживать эти 130 домов не будут, — говорит Константинов (имеет в виду те компании, к которым приписали жителей без их ведома).

Толпа аплодирует.

Ольга Прохорова

— Следствие выявило нарушение в оформлении документов, подписи были поддельными, двое чиновников под арестом. Следственные действия ведутся. Что дальше? Я бы не хотел брать ответственность за правоохранительные органы, где ведется проверка, — говорит Константинов.

— Как долго? — крикнули из толпы.

— Хороший вопрос. Я думаю, что существуют определенные сроки для следственных действий. Но решением губернатора Дмитрия Миронова это решение принято и будет исполнено, — ответил он.

Ольга Прохорова

Миша говорит, что на митинге около 200 человек.

Ольга Прохорова

Люди засыпали председателя думы вопросами: сколько, например, им теперь будет приходить квитанций? Трудно председателю.

Ольга Прохорова

Толпа гудит, и выступающие на сцене не могут понять вопросов.

Ольга Прохорова

— Те дома, где были подделаны подписи, в ведении УК не оставят, — говорят со сцены чиновники.

Ольга Прохорова

Люди кричат про прохудившиеся трубы. Чиновники:

— Это тонкий вопрос, мы еще приедем и постараемся понять, как что делать.

Ольга Прохорова

Людей довели до точки кипения.

Ольга Прохорова

Константинов выступает перед местными жителями.

Ольга Прохорова

Люди спрашивают, кто именно задержан по делу. И как будут наказаны виновные.

Ольга Прохорова

Председатель думы:

— Вы меня загоняете в угол. Вы хотите от меня услышать: «Этого — туда, этого — сюда?» Двое сотрудников департамента под арестом.  В УК изъяли документы, они в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Из УК пока никто не арестован. Не возвращаться же в 37-й год.

— Давно пора! — кричат из толпы.

Ольга Прохорова

Люди кричат: почему сразу не остановили тех, кто провернул такое? И куда смотрели власти?

— Долой такого мэра! — крикнула выступившая женщина.

Ольга Прохорова

— Все живые люди, и все ошибаются. Вчера была поставлена задача на законодательном уровне внести в закон изменения, чтобы больше таких историй не повторялось, — ответил председатель думы Алексей Константинов.

Ольга Прохорова

Полиция на митинге.

Ольга Прохорова

Напомним, что прямой эфир идёт у нас в инстаграме.

Ольга Прохорова

Люди требуют по протоколам найти виновных лиц.

Ольга Прохорова

Чиновникам приходится отбивать бесконечные гневные вопросы горожан.

Ольга Прохорова

Эфир в инстаграме прервался, но мы возобновили. Смотреть здесь.

Ольга Прохорова

— Как так получилось, кто мог допустить, и почему не предотвратили? Ни один преступник не пойдет на такое без поддержки, без крыши, — возмущается житель Переславля, высказывая общие подозрения.

Ольга Прохорова

Претензии к мэру города

— А мэр почему молчит? Как вы живёте? Как вам дышится? — набросились на главу города Валерия Астраханцева.

Ольга Прохорова

Но микрофон пока взял председатель думы. 

— Вы ошибаетесь, если считаете, что я в связке, — говорит Константинов.
— Не про вас говорили! — кричат.

Ольга Прохорова

Председатель говорит, что все ответят за свои действия, но в рамках закона.

Ольга Прохорова

Обещают дать микрофон мэру. А то что-то он пока молчит.

Ольга Прохорова

— Спасибо за критику. Первое лицо города в ответе за все. Я признаю, что то, что произошло — в этом администрация виновата перед вами, — говорит мэр Валерий Астраханцев. — Но есть юридическая процедура. Оценить в тот момент, кто прав, было сложно. Ваши жалобы послужили хорошим катализатором, чтобы те органы, которые принимают решения, принимали решения. И эти решения будут приняты.

Сложно, в общем, мэру оправдываться.

Ольга Прохорова

— Мы ходим с управляющими компаниями по домам, смотрим готовность к отопительному сезону. Но оценить, кто из них кто, нам сложно, — говорит мэр.

— Мы оценили! — ответили ему.

Ольга Прохорова

— В этой социальной напряженности есть наша ответственность, — признается мэр. Но что-то люди не очень прониклись.

— Вы не участвуете в процессе, а делаете все против, поддерживаете новые УК! — кричат ему.

Ольга Прохорова

— Сейчас идет работа с этими УК, чтобы их принудить по-хорошему, — мэр отвечает, как выгнать подозрительные управдомы.

— Мы мэр города — вы батька! Как мэр сказал — так и должно быть! — кричат ему.

— Эх, если б так было...

Ольга Прохорова

Мэряи объясняет, что деньги, которые жители платили за тепло, осели в УК, не дойдя до ресурсных компаний. Оттого, мол, и долги такие у города (это-то и грозит отключением тепла зимой).

Ольга Прохорова

Зампредседателя облправительства Виктор Неженец говорит, что завтра будет приказ, по которому будет определено, как жителям платить за коммуналку — и всё станет понятно.

Ольга Прохорова

Председатель облдумы предлагает подвести черту и начать в следующий раз собираться не по 300 человек, а по 6 представителей.

— Погодите! Рано подводить черту! — люди не отпускают.

Ольга Прохорова

Теперь хотят говорить про Чкаловский микрорайон — там 2000 человек и воинская часть сидят 4 месяца без воды.

Ольга Прохорова

— Товарищи, оглянитесь! Мы в другом мире живем! Частная собственность у нас, частная собственность! — говорит председатель думы на вопрос, почему нельзя уже навести порядок с котельной, отобрать её и наладить работу.

Ольга Прохорова

Власти говорят, что готовы выкупить частную котельную, которая оказалась в центре скандала

— Но владелец говорит: «Я её не для того покупал, чтобы продавать».

Неженец говорит, что сейчас думают о строительстве муниципальной котельной, чтобы уже поставить точку.

Ольга Прохорова

Переславцы не отпускают выступающих.

Ольга Прохорова

Лица митинга.

Ольга Прохорова

Что в целом: людям пообещали «обнулить» историю с управдомами, встречаться уже в рабочих группах. Жителям Переславля хочется больше — чтобы те, кто фальсифицировал их подписи и кто этому потворствовал, были наказаны. Пока всё подвисло в воздухе.

Мы дадим подробнее разбор митинга. А сейчас заканчиваем трансляцию. Спасибо, что были с нами!

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    27 авг 2019 в 19:20

    Люди вы не устали быть дураками? Если вам не нравится бардак требуйте отставки губернатора и путина.

    27 авг 2019 в 19:25

    Типовые фэйсы правителей. В сентябре выборы, не забудьте на них сходить.

    Гость
    27 авг 2019 в 19:33

    "Чтобы те органы, которые принимают решения, принимали решения, и эти решения будут приняты." Это что за словоблудие? 76.ру, отдайте это выступление на 1 канал, всей страной поржём.