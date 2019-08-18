«Скинулись на благоустройство, а нам оставили разруху и пропали»: жителям Рыбинска изуродовали двор

Похоже, в этом году могут начаться серьёзные проблемы у подрядчиков, взявшихся за ремонт и благоустройство. Речь идёт о программе «Решаем вместе», по которой начался ремонт двора в Рыбинске на улице Карла Либкнехта. Здесь жители частично оплатили ремонт сами. Работы начались месяц назад, и скоро уже должны бы подойти к завершению, но двор сейчас выглядит вот так:

— Мы в прошлом году подавали заявку в программу. За проект мы выплачивали целый год (это за сам проект благоустройства). Вот посмотрела квитки: за сам проект платили 80 рублей каждый месяц в течение 12 месяцев. А за вклад благоустройство нам начислена была сумма 1360 рублей с 2-комнатной квартиры, с 3-комнатной, вроде, у людей больше, — рассказала жительница двора Елена Соловьёва.

Другие жители говорят, что ремонт должен быть закончен к 1 сентября.

— Ровно месяц назад приехала техника, все раскопали, убрали деревья, отковыряли старый асфальт. Поработали ровно 4 дня и пропали. Срок сдачи стоял на 1 сентября. Во дворе детский сад, пожилые люди, которым пройти через двор и не сломать ноги — та ещё задача, — написали обеспокоенные жильцы в группе «Подслушано в Ярославле».

Руководитель проектного офиса Евгений Чуркин ответил, что общий срок для всех проектов в этом году - 1 октября. Детали по этому двору уточнят в понедельник.

В Ярославской области нередко случаются казусы с ремонтом по губернаторской программе. Так, был случай, что благоустроили двор у дома, где даже нет канализации.