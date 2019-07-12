«Урна крепче стены»: в Ярославской области благоустроили двор у дома, где даже нет канализации

— Во дворе сделали устройство у жилого многоэтажного дома, в котором люди ходят в туалет ещё в дырочку. По проекту запланированы урны бетонные. Вот такие урны рядом вот с таким подъездом. Люди топят дом дровами, дрова закупают сами по семь тысяч рублей за машину. Бетонные урны крепче, чем стена дома. Лавочка тоже бетонная. Это Россия, — со слезами, застрявшими комом в горле, сняла видео Екатерина Миндолина.

В Ярославской области перестарались с проектами благоустройства. Как иначе назвать то, что получилось у дома, расположенного на левом берегу Тутаева? Здесь у старого двухэтажного жилого дома благоустроили двор, уложив новый асфальт, расставив бетонные лавки и урны. В этом многоквартирном здании нет канализации, дом отапливается дровами, а стены рушатся на глазах.

Мы связались с главой Тутаевского района Дмитрием Юнусовым, который пояснил ситуацию. С его слов, жители, наоборот, выступили за это благоустройство, а дом совсем не аварийный.

—Он не под расселение. Более того, этот дом был после капитального ремонта крыши в позапрошлом году. Двор благоустраивался по программе «Решаем вместе!» на условиях софинансирования, порядка 2% софинансировали жители, — рассказал глава района Дмитрий Юнусов. — Там жители достаточно активные, и мы с ними в тесном взаимодействии работаем. Они первое место по активности заняли в районе, мы благоустроили им двор. Дальше будем благоустраивать фасад — это действительно актуальна проблема для жителей.



Также глава Тутаевского района пояснил, что на левом берегу Тутаева в принципе нет централизованной канализации, а ставятся только локальные очистные сооружения.



А ещё в этом доме администрация отремонтировала муниципальную квартиру и предоставила её ребёнку-сироте.