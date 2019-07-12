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Город

«Урна крепче стены»: в Ярославской области благоустроили двор у дома, где даже нет канализации

Люди топят здание дровами, но зато теперь у них новые лавочки

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Роскошный двор и уродливый дом 

Фото: Екатерина Миндолина / facebook.com

В Ярославской области перестарались с проектами благоустройства. Как иначе назвать то, что получилось у дома, расположенного на левом берегу Тутаева? Здесь у старого двухэтажного жилого дома благоустроили двор, уложив новый асфальт, расставив бетонные лавки и урны. В этом многоквартирном здании нет канализации, дом отапливается дровами, а стены рушатся на глазах.

— Во дворе сделали устройство у жилого многоэтажного дома, в котором люди ходят в туалет ещё в дырочку. По проекту запланированы урны бетонные. Вот такие урны рядом вот с таким подъездом. Люди топят дом дровами, дрова закупают сами по семь тысяч рублей за машину. Бетонные урны крепче, чем стена дома. Лавочка тоже бетонная. Это Россия, — со слезами, застрявшими комом в горле, сняла видео Екатерина Миндолина. 

Мы связались с главой Тутаевского района Дмитрием Юнусовым, который пояснил ситуацию. С его слов, жители, наоборот, выступили за это благоустройство, а дом совсем не аварийный. 

—Он не под расселение. Более того, этот дом был после капитального ремонта крыши в позапрошлом году. Двор благоустраивался по программе «Решаем вместе!» на условиях софинансирования, порядка 2% софинансировали жители, — рассказал глава района Дмитрий Юнусов. — Там жители достаточно активные, и мы с ними в тесном взаимодействии работаем. Они первое место по активности заняли в районе, мы благоустроили им двор. Дальше будем благоустраивать фасад — это действительно актуальна проблема для жителей. 

Также глава Тутаевского района пояснил, что на левом берегу Тутаева в принципе нет централизованной канализации, а ставятся только локальные очистные сооружения.  

А ещё в этом доме администрация отремонтировала муниципальную квартиру и предоставила её ребёнку-сироте. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Коррупция и бездарная власть в стране.
12 июл 2019 в 16:10

Зато на олимпиады и помощь иноземным государствам деньги всегда есть.

Городской Терпило
12 июл 2019 в 14:45

Терпим-терпим, ещё раз поднатужились.. терпим-терпим.. никаких митингов и демонстраций - лишь бы не было войны....... с инопланетянами. А это важно.