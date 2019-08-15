«Это город, который посылает всех жителей»: урбанист Аркадий Гершман выпустил блог про Ярославль

Известный российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман после своего визита в Ярославль выпустил получасовое видео о том, как он гуляет по городу. На этом видео он подробно разбирает проблемы города и предлагает для них простые решения.

Жуткие заборы Ограждения вдоль дорог раздражали урбаниста практически в течение всего видео.

Ни красивые с гербами, ни обычные городу не нужны, по мнению урбаниста Фото: Александра Славельева

— Они и так некрасивые, зачем ещё привлекать к ним внимание красным цветом? Есть прекрасный чёрный цвет, есть серый. Даже не сфотографируешь Ярославль без этих заборов, — раздосадован Аркадий Гершман. — Кто-то вложил деньги в красоту, восстановление исторических зданий, но я вижу только заборы.



По мнению урбаниста, их можно смело убирать из города вообще. Это сэкономит деньги в бюджете и нервы пешеходам, которым приходится всё это обходить.

При ремонте улицы Республиканской первым делом снова установили забор Фото: Александра Савельева

— Мне кажется это город, который посылает всех жителей и гостей в дальнее пешее. Ребят, у вас денег слишком много? Их же ещё красить нужно каждый год. Если говорить о цене, то каждая секция стоит около 5000 рублей без установки. И это всё за ваши деньги. Платная парковка — Может ли крупный город существовать без платной парковки? Конечно же нет. Это так же странно, как если бы в магазинах давали бесплатную колбасу, и этой колбасы всем бы не хватало. Смысл формирования цены на парковку, чтобы всегда было как минимум одно свободное парковочное место, — считает московский блогер-урбанист.

При этом платную парковку на Богоявленской площади урбанист не оценил. — Самое дороге место города используется как парковка. Это идиотизм и недальновидность. Город вместо того, чтобы зарабатывать на этом месте, пытается удовлетворить желания людей в асфальте. В любом нормальном городе тут была бы пешеходная зона, инфраструктура для туристов.



Остановка — лицо общественного транспорта — Остановка — это лицо общественного транспорта. И какое это лицо? Мне кажется, это лицо алкоголика, очень синего, побитого жизнью, но при этом голосующего за Путина, — такую реакцию вызвала у блогера синяя остановка на улице Большой Октябрьской. — Новые остановки не защищают от ветра и воды, выглядят дёшево, их хочется разрисовать. Единственная информация по маршрутам на таблице, которая никак не помогает пассажиру. Как определить, что у города много денег — Как понять, много ли у города денег? Если высаживают однолетние растения, то да, денег много. Потому что это очень дорогое развлечение, нужно очень много людей, питомники, всё это сажать, убирать каждый год. Поэтому выбирают многолетние растения, — говорит Аркадий Гершман после прогулки у центрального пляжа.

Нерационально тратить деньги на однолетнюю цветочную инсталляцию, посчитал блогер Фото: Arkadiy Gershman / YouTube.com

Ещё одна проблема, на которую обращает внимание каждый, кто назвался урбанистом, это побелка деревьев. — Если во всём городе перестать белить деревья, перестать высаживать однолетние цветки, заменив многолетними, то можно каждый год улучшать по маленькому кусочку и делать быт намного удобнее. Для взрослых деревьев побелка не нужна, да даже для многих молодых, — рассуждает блогер.



Из других проблем озеленения — его скудность. В частности, Гершман обратил внимание на площадь Юности у ТЮЗа. Здесь, несмотря на неплохое решение с фонтаном и городком, об удобствах гуляющих не особо позаботились. — Не хватает озеленения, на солнце здесь очень припекает. Не продуман пользовательский опыт площади: как здесь будут проводить время люди, их комфорт. Мамы, например, вынуждены прятаться в тени здания ТЮЗа на каменном ограждении Трамвай — лучший транспорт мира

Трамваи — удобный и безопасный вид транспорта Фото: Александра Савельева

— Хорошие новости — в Ярославле есть трамвай. Это самый эффективный вид общественного транспорта, который только придумали в мире. Плохая новость — к тысячелетию города сеть практически полностью выпилили из центра. Чиновники, видимо, считают, что это банка с гайками, которая обслуживает одну бабушку, — сокрушается блогер. — Зачем нужно восстанавливать трамваи? Это провозная способность, это экологичный вид транспорта. Это безопаснее — с трамваями происходит в несколько десятков раз меньше аварий, чем с автобусом или маршруткой. В это нужно просто поверить и заняться системной работой.

В администрации Ярославля уже отвечали блогеру, что вопрос с трамваями слишком затратный. Хотя и анонсировали проект с трамвайными сетями по центральным площадям. Бонус: похвалил зону ЮНЕСКО Несмотря на шквал критики, в целом блогер остался доволен городом. Особенно его поразили фасады домов в зоне ЮНЕСКО. — Не перестаю восхищаться чистотой фасадов в центре города. Например, простой советский дом на Советской площади — а так аккуратно выглядит. Со сталинками аналогично — даже кондиционеры прячут на балконе, а не ставят на фасад, — восхищается Гершман. И внезапно предложил заставить Советскую площадь фуд-траками. — Центр сильно административный, всё занято государственными органами и нет магазинов. То есть ты можешь просто сесть на лавочке, но если захочешь поесть/попить, то нужно идти в другое место. Элементарно поставить фуд-траки на Советской площади. Здесь должна быть жизнь, а не только место для красивой открытки.