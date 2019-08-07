Операция по цене квартиры: как живёт единственная в Ярославле женщина-трансгендер

С виду Екатерина обычная ярославна, такая же, как и сотни других. Выдаёт её только очень низкий голос. Катя — единственная женщина-трансгендер в Ярославле, которая полностью смогла изменить пол с мужского на женский. Ещё 15 лет назад Катя сделала операцию по коррекции пола. Женщина рассказала нам о своей жизни, о том, почему решилась на смену пола и с какими проблемами ей приходится сталкиваться каждый день. Читайте откровения трансгендера.

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. (Википедия).



— В детстве я и с мальчиками дружила, и с девочками. Но чувствовать, что я не в своём теле, что я не такая, как все, начала с шести-семи лет, — вспоминает Катя. — Явного влечения к своему полу, гомосексуальных наклонностей у меня не было. В первую очередь, я хотела добиться гармонии тела.

— Как это проявлялось? Хотелось носить женскую одежду?

— Нет, это не выражалось в тряпках, каких-то вещах. У меня было поведение, которое полностью копировало женское. Я ощущала себя девочкой. Мальчишки говорили: «Ты же мальчик, почему ты ведёшь себя так?». Я отвечала: «Я веду себя так, как чувствую». За что часто получала от сверстников.

Поначалу мама была настроена, как и всё общество. Сказала: «Если я узнаю, что ты имеешь какое-либо отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации, я тебя выгоню из дома».

В городе, где родилась Катя, было ультрагомофобное общество. Семья жила в Северо-Западном регионе. На фоне ненависти к ЛГБТ Катя переехала в Москву, а позже в Европу, где занималась дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном.

Там Катя познакомилась с гражданским мужем. Строить с человеком отношения и врать ему — это нехорошо, — подумала Катя. Спустя месяц общения девушка призналась, что она трансгендер.

— Он адекватно оценил ситуацию. Сказал: «У каждого свои недостатки». Позже мы расстались. Мне нужна была медицинская помощь для трансгендеров, потому что из-за приёма гормонов у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Я не могла получить медицинскую помощь, потому что у меня не было гражданства. А ждать его семь лет у меня не было времени. Спустя полтора года пришлось вернуться в Москву.

Операция по цене квартиры Ещё в подростковом возрасте Катя встала на учёт в поликлинику, чтобы получить справку, что она трансгендер. Три с половиной года ушло на переход. Сначала приём гормонов, потом сложная операция по коррекции пола. Для этого девушка поехала в Таиланд, потому что к российским хирургам у нее доверия не было. На деньги, которые Катя потратила на операцию, можно купить хорошую однокомнатную квартиру в Ярославле.



— Я работала нелегально и очень много. У меня была старая комната, которую я продала за 650 тысяч рублей. Остальные деньги накопила за 11 лет.

Вот уже десять лет Катя живёт в Ярославле и работает на дому.

— Я уехала из Москвы, потому что там люди испорченные. Там нет человеческого отношения. Куда ни ступи, везде деньги. Смотришь в окно — везде бетонные стены. Там у меня хорошо получалось работать на шабашках. Я переехала в Ярославль. Думала, что люди здесь как-то добрее и спокойнее относятся к трансгендерам… По сути, я обычная женщина, но я чувствую предвзятое к себе отношение из-за голоса. Меня даже на работу никуда не берут. Как только я открываю рот на собеседовании, мне сразу говорят: «Нет». Поэтому я работаю на дому. Катя привыкла слышать отказы на каждом шагу. Даже в медицинской помощи.

— В 2015 году мне стало плохо, и я вызвала скорую на дом. Заходит врач мужчина, слышит меня, разворачивается и уходит. Прямо матом сказал, что думает «о таких, как мы». Если женщина на улице упадёт, и она вызовет подозрения, как думаете, она умрёт у такого врача?



В последнее время на меня были нападения. Мне поступали угрозы. Даже на двери в подъезде написали: «Валите из России», грубо говоря. Я не думаю, что это «Пила», просто обычная ненависть.

Врачи сказали Кате, чтобы сделать женский голос, нужно десять тысяч долларов Фото: предоставлено героиней публикации

— В Европе ситуация такая: если ты приносишь пользу обществу, платишь исправно налоги, то за тебя будут заступаться. В России, если ты находишься за рамками системы, начинается угнетение. Люди говорят: «Зачем они выходят на ЛГБТ-парады, заявляют о себе? Гетеросексуальные же люди не заявляют о себе. Если бы они не выходили, их бы не били». Так вот, я скажу: они выходят, потому что их уже начали унижать. Если бы этого не происходило, никто бы не выходил на улицы с транспарантами: «Я трансгендер». Даже я бы к вам сюда не пришла. Я бы жила, как тихая серая мышка в квартирке.

Я считаю, что из-за неинформированности общества нас всех под одну гребёнку гребут. Думают, что если человек трансгендер, значит он относится к гомосексуалистам, хотя это не так. На самом деле гомосексуалистам проще живётся, чем трансгендерам. Они тело принимают и наслаждаются своим полом.

