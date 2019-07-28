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Алан Ерох

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Алан Ерох

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«Хотите парад натуралов? Сделайте»: колонка ярославской ЛГБТ-активистки о гомофобии

Алан Ерох — об угрозах, ненависти и личной жизни

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ЛГБТ-активисты получают угрозы, просто развернув свои флаги

Фото: Михаил Контуев

На днях убили активистку Елену Григорьеву. Она была не только ЛГБТ-активисткой, но именно по этому поводу получала угрозы в последнее время. Также она оказалась в списке «Пилы» (анонимная группа людей, которые угрожали сначала здоровью, а теперь и жизни ЛГБТ-людей). Совпадение? Да, может быть. Но оно пугающее. 

Вчера я вышла с пикетом на эту тему. Он был не только о Елене, но и о других жертвах ЛГБТ-фобии. Да, таких немало. И о них молчат. Сначала я думала не выходить с этим пикетом. Почему? Я тоже в этом списке.

И чем больше я думаю, тем больше не понимаю. Да, я могу объяснить гомофобию людей, с этим я смирилась. Но у всего же должны быть свои границы. Да, вы можете не любить и даже ненавидеть меня за то, что я ЛГБТ и что говорю открыто об этом. Но убивать?.. Знаете, у меня в голове не укладывается. Зачастую я слышу: «ЛГБТ должны умереть» — от тех же, кто говорит: «Аборт — это убийство, все имеют право на жизнь». Что, простите? Всё окей?

Я даже могу сказать, что с некоторым пониманием отношусь к гомофобам. Я не считаю, что гомофобами рождаются, здесь можно сказать спасибо обществу и окружению конкретного человека. Писать в интернете сообщения ненависти — это одно. Не одобряю, не ваше дело, с кем я в отношениях, но это терпеть можно. Но покушения на здоровье, жизнь, да даже учёбу и работу (а некоторые личности звонят в учебные заведения и места работы, и сообщают, и требуют увольнения) — это уже где-то за гранью.

Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Хотите «парад натуралов»? Сделайте. «Ориентацию можно пропагандировать»? Пропагандируйте, могу лично прийти и слушать вас. Кто-то из ЛГБТ-людей лезет к вам в отношения, постель, деятельность, вообще жизнь? Тогда почему вы считаете, что можете лезть к нам?
Хотите высказать негатив — пишите тут комментарии, пишите мне, но не лезьте в мою жизнь, не диктуйте, что мне можно и нельзя, не угрожайте моей жизни. Я же с вами так не делаю.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Гость
    28 июл 2019 в 10:06

    Через день читаем про геюг и других нездоровых людей. Вам таблетки надо пить, а не пикеты устраивать! Желаю вам выздороветь и делать что то полезное для себя и общества!

    Эмиль
    28 июл 2019 в 09:04

    Делайте, что хотите, но не нужно демонстрировать ваши отклонения. Я хочу, чтоб у моих детей были нормальные семейные ценности, заложенные природой. Чего вы хотите добиться демонстрацией своих отношений? Это какие то достижения? Занимайтесь своими делами у себя дома, чтоб никто не знал об этом, и все будут счастливы!

    28 июл 2019 в 09:21

    Мы парадами не ходим и ничего не пропагандируем.