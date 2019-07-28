«Хотите парад натуралов? Сделайте»: колонка ярославской ЛГБТ-активистки о гомофобии

На днях убили активистку Елену Григорьеву. Она была не только ЛГБТ-активисткой, но именно по этому поводу получала угрозы в последнее время. Также она оказалась в списке «Пилы» (анонимная группа людей, которые угрожали сначала здоровью, а теперь и жизни ЛГБТ-людей). Совпадение? Да, может быть. Но оно пугающее.

Вчера я вышла с пикетом на эту тему. Он был не только о Елене, но и о других жертвах ЛГБТ-фобии. Да, таких немало. И о них молчат. Сначала я думала не выходить с этим пикетом. Почему? Я тоже в этом списке.



И чем больше я думаю, тем больше не понимаю. Да, я могу объяснить гомофобию людей, с этим я смирилась. Но у всего же должны быть свои границы. Да, вы можете не любить и даже ненавидеть меня за то, что я ЛГБТ и что говорю открыто об этом. Но убивать?.. Знаете, у меня в голове не укладывается. Зачастую я слышу: «ЛГБТ должны умереть» — от тех же, кто говорит: «Аборт — это убийство, все имеют право на жизнь». Что, простите? Всё окей?



Я даже могу сказать, что с некоторым пониманием отношусь к гомофобам. Я не считаю, что гомофобами рождаются, здесь можно сказать спасибо обществу и окружению конкретного человека. Писать в интернете сообщения ненависти — это одно. Не одобряю, не ваше дело, с кем я в отношениях, но это терпеть можно. Но покушения на здоровье, жизнь, да даже учёбу и работу (а некоторые личности звонят в учебные заведения и места работы, и сообщают, и требуют увольнения) — это уже где-то за гранью.



Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.



Хотите «парад натуралов»? Сделайте. «Ориентацию можно пропагандировать»? Пропагандируйте, могу лично прийти и слушать вас. Кто-то из ЛГБТ-людей лезет к вам в отношения, постель, деятельность, вообще жизнь? Тогда почему вы считаете, что можете лезть к нам?

Хотите высказать негатив — пишите тут комментарии, пишите мне, но не лезьте в мою жизнь, не диктуйте, что мне можно и нельзя, не угрожайте моей жизни. Я же с вами так не делаю.

