Вынесла мусор — попала в больницу: ярославна отсудила у мэрии больше ста тысяч за перелом плеча

В начале апреля прошлого года женщина в выходной пошла выносить мусор. У контейнера рядом с её домом на Ленинградском проспекте она запнулась об куски разрушенного асфальта и упала. Встать самостоятельно уже не смогла. — На место вызвали скорую, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района. — В больнице женщине диагностировали закрытый перелом плечевой кости без смещения. Больше месяца женщина была вынуждена находиться на больничном.

Суд встал на сторону упавшей женщины и взыскал с мэрии, как с ответственной за содержание и ремонт дорог, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и ещё 54 тысячи за утраченный на время лечения заработок.



Ещё одна жительница Брагино судится с мэрией из-за сломанной на тротуаре ноги.