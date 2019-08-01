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Город

Вынесла мусор — попала в больницу: ярославна отсудила у мэрии больше ста тысяч за перелом плеча

Женщина пошла выносить мусор и запнулась об разрушенный асфальт

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Жительница Ярославля упала на контейнерной площадке и сломала плечо

Фото: Александра Савельева

Дзержинский суд рассмотрел иск жительницы Ярославля к мэрии города. 


В начале апреля прошлого года женщина в выходной пошла выносить мусор. У контейнера рядом с её домом на Ленинградском проспекте она запнулась об куски разрушенного асфальта и упала. Встать самостоятельно уже не смогла.

— На место вызвали скорую, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района. — В больнице женщине диагностировали закрытый перелом плечевой кости без смещения. Больше месяца женщина была вынуждена находиться на больничном.

Суд встал на сторону упавшей женщины и взыскал с мэрии, как с ответственной за содержание и ремонт дорог, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и ещё 54 тысячи за утраченный на время лечения заработок.

Ещё одна жительница Брагино судится с мэрией из-за сломанной на тротуаре ноги.

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судмэрия

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КОММЕНТАРИИ (7)

Истец
1 авг 2019 в 15:59

"Суд встал на сторону упавшей женщины и взыскал с мэрии, как с ответственной за содержание и ремонт дорог"- в смысле ответственные? Тогда почему мэрия не отвечает по искам за ДТП, произошедшим из-за некачественного дорожного покрытия, а отправляет к подрядчику? И это не считая сотен претензий за разбитые колеса, на которые мэрия также не отвечает. Мэрия отвечает только за асфальт у помойки?

Гражданин РФ
1 авг 2019 в 15:21

Приятно узнать, что в России есть суд и он бывает справедлив. Это оставляет надежды...