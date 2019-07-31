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«Вы дали мне небо!» В Рыбинске мэр города подарил девушке-инвалиду полёт на самолёте

Денис Добряков сам сел за штурвал

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С пилотом-мэром Татьяна высоты не испугалась

Фото: Татьяна Храпова / Vk.com

В Рыбинске мэр города Денис Добряков сам сел за штурвал самолёта. Всё для того, чтобы подарить полёт девушке, которая не может ходить.

— Полёт королевы! Оказывается, летать — это совсем не страшно, когда за штурвалом самолёта Денис Валерьевич! Спасибо большое за чудесный подарок! Сегодня вы подарили мне небо над Рыбинском! Восхищение и восторг, море впечатлений, я счастлива! — написала Татьяна Храпова.

Татьяна стала инвалидом в 15 лет, когда попала в аварию. Но отчаиваться не стала. Девушка занимается рукоделием, участвует в конкурсах красоты, ведёт активную социальную жизнь. Вот и теперь проверяла вместе с главой города, как сделали безбарьерную среду. Отчёт об этой проверке Добряков выложил в соцсети, а вот о том, что подарил девушке полёт над городом, хвастаться не стал.

Денис Добряков и сам любит небо — он уже прыгал с парашютом с воздушного шара (и установил рекорд), а однажды прилетал на парашюте в Ярославль, чтобы подарить цветы Валентине Терешковой.

В кабине самолёта

В кабине самолёта

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