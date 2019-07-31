«Вы дали мне небо!» В Рыбинске мэр города подарил девушке-инвалиду полёт на самолёте

В Рыбинске мэр города Денис Добряков сам сел за штурвал самолёта. Всё для того, чтобы подарить полёт девушке, которая не может ходить.

— Полёт королевы! Оказывается, летать — это совсем не страшно, когда за штурвалом самолёта Денис Валерьевич! Спасибо большое за чудесный подарок! Сегодня вы подарили мне небо над Рыбинском! Восхищение и восторг, море впечатлений, я счастлива! — написала Татьяна Храпова.



Татьяна стала инвалидом в 15 лет, когда попала в аварию. Но отчаиваться не стала. Девушка занимается рукоделием, участвует в конкурсах красоты, ведёт активную социальную жизнь. Вот и теперь проверяла вместе с главой города, как сделали безбарьерную среду. Отчёт об этой проверке Добряков выложил в соцсети, а вот о том, что подарил девушке полёт над городом, хвастаться не стал.