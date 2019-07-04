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Город
Снос жилых домов под застройку

Кто ответит за то, что довели людей? Власти объяснились перед жителями, чьи дома планировали снести

Как завершилась история, грозившая стать скандалом года в Ярославле

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У ярославцев было так много вопросов к главе района. И так мало ответов они получили 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле прошла встреча между жителями частных домов на улицах Островных в Заволжском районе и чиновниками: главой района и главным архитектором города. Людям наконец объяснили, как так получилось, что их дома собирались снести для строительства дороги в новом микрорайоне, и кто виноват в этом скандале. 

— Как это все произошло: есть собственник, он хочет построить на этой территории дома. Для того чтобы строить, он должен запроектировать, как на его территории будут расположены дома, детские сады и так далее. Проектная организация по заказу застройщика нарисовала план: вот здесь будут дома, а здесь — дорога! И она прошла по вашим домам. Но этот проект, он предварительный, — объяснил людям глава Заволжского района Андрей Мамонтов. — Всё уже переделано, проект ваших домов касаться не будет, инцидент исчерпан. 

Так бы оно и было, но люди, пережившие серьёзные эмоциональные потрясения несколько дней назад, хотели знать больше: как получилась эта «случайность» и как на будущее можно отслеживать подобные проекты застройки в городе. 

— До инсульта людей довели! — кричали жители.

Среди жителей этих улиц есть обманутые дольщики. Люди не хотят оказаться брошенными ещё раз

Среди жителей этих улиц есть обманутые дольщики. Люди не хотят оказаться брошенными ещё раз

— Эти вопросы решаются в департаменте архитектуры и градостроительства Ярославля, местная администрация не в курсе подобных планов, — ответил Андрей Мамонтов. 

Во всём виноват застройщик 

По этой улице планировали провести четырёхполосную магистраль&nbsp;

По этой улице планировали провести четырёхполосную магистраль 

С этим посылом вышел к людям главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. 

— По сути проекта были замечания, что не была доведена информация до вас. Я лично проверил, что она была распространена в соцсетях. Мэрия не может разместить ее в журнале «Мужское Здоровье» или Cosmopolitan. Мы её разместили на всех доступных нам ресурсах, — говорил Артём Цымбалов.

То есть если вы не увидели проект, по которому могут снести ваше жильё, не успели оставить свои правки на публичных слушаниях по нему, то, со слов чиновника, получается, виноваты сами.

— Застройщик может даже тут среди нас стоять. Я не знаю его фамилии, — продолжил главный архитектор. — Кто-то обратился в мэрию с просьбой о разработке проекта. Результаты разработки сдают нам в мэрию. Мы пишем по ним замечания. Они разрабатывают свои проекты как можно быстрее, они пытаются заработать здесь. Законодательно не предусмотрено, чтобы они выходили к людям. Однако мы им говорим, что если на территории под застройку есть жители, то выходите к ним и разговаривайте. На совещаниях они нам головой кивают, что выйдут, а потом увиливают. Вы всё правильно делаете, собираясь и задавая вопросы, — сказал Цымбалов.

Встреча завершилась разъяснением всех вопросов. Но за потрёпанные нервы жителей так никто и не извинился. 

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жилая застройкаснос домов

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
4 июл 2019 в 12:28

жаль что нет застройщика ...организовал бы на Нахимсона суперпупер квартал из высоток.

ярик
4 июл 2019 в 13:23

Посмотрите кино "Автостопом по галактике" . там как раз про ЭТО: "если вы не увидели проект, по которому могут снести ваше жильё, не успели оставить свои правки на публичных слушаниях по нему, то, со слов чиновника, получается, виноваты сами."

Гостья
4 июл 2019 в 12:37

А классно получается делают проект и не видят что по жилым домам пройдет дорога? И никого из проектировщиков это не смутило? Я например не верю что мэрские чинуши этого не знали. И простите разместить информацию в соцсетях и не разместить на поселке как то странно получается.