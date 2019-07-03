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Город
Снос жилых домов под застройку
Проблема

«Это не наша идея»: скандал со сносом жилых домов мэрия свалила на частную фирму

Мэрия открестилась от ответственности за судьбу и жильё нескольких улиц Ярославля

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На этой улице собрались сделать большую магистраль. Под неё нужно сносить дома

Фото: Ольга Шкарникова

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета депутаты спросили у мэрии, что происходит в Заволжском районе Ярославля? И как так получилось, что собираются сносить целую улицу с жилыми домами под застройку. 

— Прокомментируйте по улицам Островным в Заволжском районе. Порядка 40 домов там попадают под зону застройки, — попросил прокомментировать председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Инициатор проекта — застройщик, он никак не выстроил взаимодействие с жителями. Мы не инициатор проекта, — ответил главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Застройщик предлагает расширить улицы. Сейчас критику увидели проектировщики. Мы с жителями находимся в контакте. Сейчас будут внесены изменения в проект, которые позволят уберечь частные дома. Разрешение на строительство не будет выдано пока проект не будет скорректирован.

Напомним, скандал начал разгораться, когда несколько дней назад жители улицы 1-й Островной узнали, что их дома пойдут под снос ради строительства частной фирмой большого микрорайона на этом месте. О том, что на сайте мэрии проходят публичные обсуждения проекта, люди не знали. Шокированные новостью жители заявили, что готовы лечь под бульдозеры

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застройкаснос домов

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КОММЕНТАРИИ (7)

гость
3 июл 2019 в 12:39

Полагаю было бы правильно руководствоваться не высказываниями чиновников и желаниями застройщика и уж тем более не "мнениями" людей не имеющих отношения к этой территории а конкретно и только лишь - мнением жителей этой территории зафиксированным конкретно и поимённо если большинство скажут "нет" - значит нет, если да - значит обеспечить достойное замещение(за счёт застройщика) и переселение по договорённости с каждым конкретно - так положено Конституцией РФ - больше чем уверен на таких условиях застройщик откажется от проекта

подозреваемый администрацией сайта
3 июл 2019 в 12:25

такая у нас администрация - фуфло, что без её ведома людей кошмарят. вообще не удивлюсь, если завтра уже выедут бульдозеры. как всегда за мзду узаконивают постройку постфакт...

Гость
3 июл 2019 в 12:20

Т.е. получается что мэрия вообще никак не в курсе что происходит в городе - а чем они тогда вообще занимаются?