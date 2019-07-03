«Это не наша идея»: скандал со сносом жилых домов мэрия свалила на частную фирму

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета депутаты спросили у мэрии, что происходит в Заволжском районе Ярославля? И как так получилось, что собираются сносить целую улицу с жилыми домами под застройку.

— Прокомментируйте по улицам Островным в Заволжском районе. Порядка 40 домов там попадают под зону застройки, — попросил прокомментировать председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Инициатор проекта — застройщик, он никак не выстроил взаимодействие с жителями. Мы не инициатор проекта, — ответил главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Застройщик предлагает расширить улицы. Сейчас критику увидели проектировщики. Мы с жителями находимся в контакте. Сейчас будут внесены изменения в проект, которые позволят уберечь частные дома. Разрешение на строительство не будет выдано пока проект не будет скорректирован.