В Ярославле собрались снести жилые дома под застройку микрорайона. Люди готовы лечь под бульдозеры

В Ярославле зреет мощный жилищный скандал. Под строительство нового микрорайона на берегу Волги собираются сносить десятки частных жилых домов на улице 1-я Островная (напротив ярославского речного порта). Шокированные новостью жители посёлка выходят на улицы и пишут обращения в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, в Госдуму.



— Мэрия поступила чрезвычайно хитро, это моё оценочное суждение. Они подписали постановление якобы для межевания участков для последующего строительства — совершенно безобидная вещь. Мало ли, в городе постоянно идут какие-то нарезки участков. А на самом деле там прописана такая вещь, как изъятие части участка у собственника. Это означает, что будут отрезать часть участка, да ещё там, где у людей стоят дома. Представляете дикость истории? Отрезать часть твоего дома под строительство автомагистрали. Как ты будешь жить дальше в этом месте? — рассказывает житель посёлка, главный по улице Александр Корсун.



Проект застройки этой части берега масштабен: десятки пятиэтажных зданий и ещё больше жилых домов до трёх этажей, два детских сада и несколько автомагистралей. Именно под строительство дороги, как утверждают жители, четырёхполосной магистрали, и собираются сносить часть домов по улице 1-я Островная.



«Я буду здесь, пока меня не пристрелят»

Здесь собираются провести автомагистраль Фото: Ольга Шкарникова

В посёлке устраивают собрания, на которые, к сожалению, выйти могут не все. Например, этого не может сделать 92-летняя пенсионерка, местная жительница, которая в день проходит метров по десять. Она физически не может ни выйти на обсуждения, ни переехать куда-либо.



— Она мне говорит: «Саша, я пойду просто на поле и лягу», — продолжает Александр Корсун. Чиновники к нам даже не приходят. Глава района Андрей Мамонтов только из отпуска вышел, он не в курсе проекта. Наш муниципальный депутат Светлана Агашина тоже. Скрытно сделали, понимаете? Но людей вы скрытно не похороните.



Ярославцы ждут, что власть выйдет с ними на разговор.



— Вы придите, хоть с людьми поговорите! — в один голос говорят местные жители.

— Дорога — якобы муниципальная необходимость, но это не так, вокруг деревни Парково (где планируется стройка) много свободного места, где можно было бы сделать дорогу. Планируется застройка вокруг деревни, а нас, жителей, хотят вынудить оставить дома и земли, находящиеся в собственности. Жители домов, которые планируется снести, даже не были уведомлены об этом проекте, — говорит Ольга Шкарникова. — Мой дом тоже попадает под снос.



— Я буду здесь, пока меня не пристрелят, — говорит Александр. — У меня только баня стоит миллион рублей. В конце улицы недавно молодёжь построила хорошие коттеджи, сосед только получил разрешение на проведение газа и строит дом. Нам компенсируют затраты только по стоимости земли. Но никто не компенсирует расходы на проведение коммуникаций, строительство домов, благоустройство. А ведь здесь по шесть-семь поколений семьями живут.

В домах, которые планируются под снос, проживают не менее 450 человек. «Стройте микрорайон, но не по нашим домам»



Жители посёлка находятся в шоковом состоянии. Вчера они узнали, что их дома собираются сносить Фото: Ольга Шкарникова

Ярославцы говорят, что они не против строительства микрорайона, и предлагают внести корректировку в проект — уменьшить ширину запланированного проспекта, чтобы ради него не пришлось сносить их жильё.



— Да, проекту дали две недели на публичные обсуждения, которые проходят исключительно в интернете. За четыре дня до их окончания мне позвонил знакомый из мэрии и говорит: вас там сносить собираются. А у нас в посёлке интернета нет, сколько не бились, не проводят. Как минимум сам формат обсуждений незаконен — мы не могли выйти в интернет и предложить правки в проект. От прокуратуры мы будем требовать увеличить срок обсуждений ещё на месяц, — добавил Александр Корсун.

— Я целый день читаю законы и понимаю, что сделано так, что мы в проигрыше. Изымают по чуть-чуть с обеих сторон каждого участка. А остальная часть земли остаётся у собственника. Спрашивается, а как жить на этой части без дома? — рассказывает Ольга, у неё на 1-й Островной живут родители. — Родители в шоковом состоянии, это их единственное жилье. Настроение упадническое. Все узнали об этом только вчера. Родители просят хотя бы пересмотреть проект в той части, где говорится об изъятии участков.

Публикуем ответ мэрии Ярославля по этой ситуации.

Такой проект предложил застройщик Фото: Ольга Мазанова