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Город

В центре Ярославля обрезают деревья: специалисты объяснили, зачем это нужно

Сколько деревьев подрежут

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Первыми подрезали ветки у деревьев на улице Андропова

Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля сотрудники «Горзеленхозстроя» начали подрезать деревья. Первыми сухих веток лишились деревья на улице Андропова.

— Каждую весну мы проводим формовочную и омолаживающую обрезку крон тех деревьев, которые более всего пострадали в тяжелый зимний период, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская. — Особое внимание при этом уделяем историческому центру города. Но основной объем работ такого характера мы проводим осенью, когда позволяет температурный режим и длительность периода.

В этом году собираются подрезать больше трёхсот деревьев. Как рассказали сотрудники предприятия, обрезанные ветки сразу забирают — из них делают щепу и используют как подстилающий слой в питомнике «Горзеленхозстроя».

Скоро деревья по всему городу ждёт традиционная ярославская забава — побелка стволов. Деньги на это дело возьмут из тех, что выделены из бюджета на благоустройство города. Однако специалисты считают, что это ненужные траты.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

деревьягородская среда

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