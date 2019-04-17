В центре Ярославля обрезают деревья: специалисты объяснили, зачем это нужно

— Каждую весну мы проводим формовочную и омолаживающую обрезку крон тех деревьев, которые более всего пострадали в тяжелый зимний период, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская. — Особое внимание при этом уделяем историческому центру города. Но основной объем работ такого характера мы проводим осенью, когда позволяет температурный режим и длительность периода.

В этом году собираются подрезать больше трёхсот деревьев. Как рассказали сотрудники предприятия, обрезанные ветки сразу забирают — из них делают щепу и используют как подстилающий слой в питомнике «Горзеленхозстроя».



Скоро деревья по всему городу ждёт традиционная ярославская забава — побелка стволов. Деньги на это дело возьмут из тех, что выделены из бюджета на благоустройство города. Однако специалисты считают, что это ненужные траты.

